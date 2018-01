Francie lže? Uprchlíci "džungli" nikdy neopustili, v Calais umírají nadále

Francouzská vláda spekulace o novém táboře na místě staré "džungle" striktně odmítala. Po jejím vyklizení zasahovala policie proti migrantům, kteří se na místě pokusili znova usadit, a i v polovině loňského roku řešila přemístění uprchlíků z okolí Calais.

Ministr vnitra Gérard Collomb se tehdy nechal slyšet, že nechce opakovat špatné zkušenosti z minulosti, a proto Francie naplánovala otevření dvou center zajišťující ubytování. Střediska ve vnitrozemí mají pojmout 300 migrantů.

Ostatně i prezident Emmanuel Macron ujišťoval, že táboření uprchlíků na ulicích se nebude nadále opakovat. Stejně tak ale francouzští představitelé tvrdili, že s migranty zacházejí humánně. Human Rights Watch však tvrdí, že policie v Calais běžně používá pepřový sprej a na migrantech se dopouští nelidského zacházení.

Tvrzení francouzské vlády má ale i další trhliny, především ty kolem samotného tábora v Calais. Ačkoliv ze všech stran znějí slova o tom, jak nelegální táboření migrantů nikdo nedovolí, v Calais vznikla nová "džungle", a plní se novými uprchlíky.

Podle britské televize BBC jich tam už nyní táboří na 700 a to přesně na tomtéž místě, kde se před dvěma lety usadily tisíce migrantů. Stejně jako tehdy, i dnes se snaží dostat do Británie, a stejně jako tehdy, i dnes umírají.

Zatím poslední takový případ se odehrál během Vánoc, kdy zemřel patnáctiletý kluk poté, co se pokusil naskočit na projíždějící náklaďák mířící směrem do Británie. Pokus se mu ale nepovedl a cesta za lepším životem se mu stala osudnou.

Francouzská policie a vláda i přes slova o konci nelegálních táborů nedokázala jejich vzniku zabránit, a tak se podle televize alespoň snaží je opět zlikvidovat. To se ale nedaří, hned kousek od staronové "džungle" totiž roste další migrační tábor.

Uprchlíci, kteří byli z "džungle" vyhnáni dříve, přesídlili jen o pár kilometrů dál do malého rybářského přístavu Ouistreham. Všichni se každý den snaží nepozorovaně nastoupit na loď plující do Velké Británie. Když se jim to nepodaří, zkusí to znova další den, a mezitím přežívají na darech místních dobrovolníků, kteří jim vaří a nosí stará šaty na převlečení.

Mezi uprchlíky v Ouistreham převládají mladí muži z Afriky. "Je velká zima, lidé jsou na nás milí, ale francouzské autority jako uprchlíci nebo policie už moc ne," stěžuje si podle zahraničních médií jeden z migrantů, který jako většina dalších přespává v lesích kolem přístavů a každé ráno zkouší své štěstí dostat se do Anglie.

Migranti po většinu času podle starosty Romaina Baila nepředstavují žádný problém. Nejsou agresivní, hrozí ale, že se stanou magnetem pro další uprchlíky, a proto se snaží posílit hlídky v ulicích a zabraňuje jakýmkoliv snahám vybudovat trvalejší tábor.

Jeho snahy ale maří spousta dobrovolníků. Nosí uprchlíkům deky a spacáky, jídlo nebo je podporují morálně. Většina uprchlíků se navíc kvůli aktivitě policistů přes noc neobjevuje ve městech, ale když se jim ráno nepodaří proklouznout na loď, bloudí přístavem a hledají jídlo nebo elektřinu na dobíjení mobilních telefonů.