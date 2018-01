Operovat údajného teroristu z IS u nás? Rakousko důrazně protestuje

Devatenáctiletý mladík jménem Temirlan je po střelné ráně do hlavy v kómatu. Postřelen byl při operacích v severní Gruzii 26. prosince minulého roku. Panuje podezření, že byl muž napojen na čečenského extrémistu Achmeda Čatajeva, který byl jedním z organizátorů teroristického útoku na istanbulském letišti v roce 2016.

Gruzínské vládní složky požádaly Rakousko, aby Temirlana přijalo a provedlo vše potřebné pro záchranu jeho života. Včera však mluvčí ministra vnitra oznámil, že vláda vetovala povolení ke vstupu do země.

"Příchod Temirlana M. by představoval velké riziko pro bezpečnost Rakouska," řekl ministerský mluvčí a dodal, že v případě jeho příjezdu by mohlo dojít k pokusu o jeho záchranu nebo k vydírání rakouských občanů, kteří by s ním přišli do styku.

Země, ve které žije 8,7 milionů obyvatel, má velikou čečenskou komunitu. Zároveň je Rakousko státem s jednou z největších koncentrací džihádistů v Evropě.

Achmed Čatajev byl zabit během protiteroristické operace v listopadu v gruzínském hlavním městě Tbilisi. V červnu 2016 byl tureckými sdělovacími prostředky identifikován jako organizátor trojitého sebevražedného bombového útoku na hlavním letišti v Istanbulu. Tehdy se svými kolegy zabil 46 lidí, další dvě stovky byly zraněny.

Nová rakouská vláda, která začala pracovat teprve v prosinci, slíbila zastavit nelegální přistěhovalectví a učinila národní bezpečnosti jako nejvyšší prioritu. Samotný ministr vnitra Herbert Kickl je členem krajně pravicové Svobodné strany Rakouska.