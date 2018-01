Mayová nechce po brexitu platit za přístup na finanční trh EU

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

Zdroje BBC ale tvrdí, že kdyby vláda přece jen chtěla do rozpočtu EU za přístup zaplatit, banky a finanční společnosti by zvážily, že na to vládě přispějí.

Mayová odpoledne přijala ve svém úřadě v Downing Street společně s ministrem financí Philipem Hammondem 15 vysoce postavených činitelů finančního sektoru, včetně generálních ředitelů bank Barclays, Deutsche Bank, HSBC nebo evropské pobočky Goldman Sachs.

Finanční sektor se již dlouhou dobu zasazuje o zajištění přechodného období po březnu 2019, kdy má Británie z EU vystoupit, aby se zabránilo zmatkům spojeným s novými obchodními vztahy s EU.

Vystoupení z jednotného trhu znamená pro tyto společnosti ztrátu bezbariérového přístupu na evropský kontinent z Británie. Mnoho podniků se připravuje na takzvaný brexit tím, že usilují o bankovní licenci v jiných evropských zemích a plánují přesunout své aktivity a tím i pracovní místa do finančních center na starém kontinentu.