Bulharsko patří do schengenu i do eurozóny, tvrdí Juncker

Bulharsko podle Junckera patří do schengenu i do eurozóny

Potěšil tak bulharského premiéra Bojko Borisova i další představitele balkánské země, která dnes slavností v sofijském Národním divadle zahájila své půlroční fungování v roli předsednické země Evropské unie.

Bulhaři pravidla potřebná pro vstup do schengenského prostoru volného pohybu plní už několik let, stejně jako sousední Rumunsko ale součástí Evropy bez vnitřních hranic nejsou. Dnes místní ministryně pro EU Liljana Pavlovová v této souvislosti hovořila dokonce o diskriminaci své země. Bulharší politici také dávají najevo, že by v příštích měsících mohli učinit kroky potřebné k následnému vstupu do eurozóny, stav jejich financí s nulovým deficitem a nízkou mírou zadlužení jim to umožňuje.

V Národním divadle, které bylo v centru Sofie ostře střeženým prostorem, ale největší úspěch sklidil předseda unijních summitů Donald Tusk, který celé své vystoupení přednesl v plynulé bulharštině. A když na závěr prohlásil, že by místní premiér Borisov, muž urostlé postavy a bývalý aktivní sportovec, byl postrachem "nejednoho thráckého bojovníka", odměnili jej přítomní v sále dlouhým aplausem.