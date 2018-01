Trapas v Rakousku: Ministr slovem "koncentrovaně" připomněl nacistické tábory

Bulharsko podle Junckera patří do schengenu i do eurozóny

Opoziční politici slova ministra protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) označili mimo jiné za "jazyk nacionálního socialismu" a vyzvali ho, aby se omluvil, informovala agentura APA. Domněnku, že slovo zvolil záměrně s odkazem na nacistické koncentrační tábory, Kickl odmítl a řekl, že jím nezamýšlel nijak provokovat.

Herbert Kickl, dlouholetý generální tajemník FPÖ a od prosince ministr vnitra, je považován za zastánce tvrdé linie v migračních otázkách. Často býval volebním manažerem své strany, jejíž slogany v minulosti vyvolaly řadů kontroverzí.

Na dnešní tiskové konferenci Kickl odmítl, že by chtěl žadatele o azyl v Rakousku sestěhovat do "masových ubikací", vzniknout by podle něj ale měla "střediska se základním zaopatřením". "Tato střediska se základním zaopatřením jsou jen termínem pro odpovídající infrastrukturu, v níž se nám podaří ty, kteří vstoupí do azylového řízení, odpovídajícím způsobem držet koncentrovaně na jednom místě," uvedl doslova Kickl.

Na dotaz novinářů, kterým slovo "koncentrovaně" připomnělo nacistické koncentrační tábory, ale ministr odmítl, že by volbou slova zamýšlel provokovat.

Jeho výrok vyvolal protesty opozice. "Herbert Kickl zjevně stále nepochopil, že už není generálním tajemníkem FPÖ. Nyní nese zodpovědnost za republiku," uvedl sociální demokrat Max Lercher. Slova ministra označil za "ošuntělá a neslušná". Vídeňskou místostarostku a členku strany Zelených Marii Vassilakouovou výrok šokoval a označila jej za "vědomou formulaci, která má šířit strach". Kicklova slova jsou podle ní "nesnesitelnou hrou s nejtemnější dobou naší historie". Podle mluvčí opoziční strany NEOS Steffi Krisperové byl výrok vědomou provokací. Ministra vyzvala, aby se omluvil.