Druhé referendum o brexitu? Na Británii se žene katastrofa, varuje analytik

Katastrofu je nutné zažít

Farage má pravdu, že druhé hlasování o členství v EU v dohledné době by zničilo, zřejmě navždy, jakoukoliv šanci na obnovu smysluplného vztahu Británie s Unií, a proto by odpůrci brexitu měli být opatrní v tom, co si přejí, varuje publicista. Připomíná, že vášnivé požadavky druhého hlasování hlasitě rezonují na sociálních sítích, které mají až příliš velký vliv na britskou politickou debatu.

"Jděte na Twitter či Facebook a zadejte písmena FBPE - Follow Back, Pro-EU - a brzy získáte dojem, že jednoduše každý souhlasí s tím, že brexit je katastrofa, že si každý nyní uvědomuje, že stoupenci odchodu - ubozí, naivní hlupáci - byli podvedeni, aby hlasovali pro odchod a nyní přivítají šanci změnit názor a udržet nás uvnitř (EU)," píše Kirkup. Zdůrazňuje, že pokud opustíme tuto bublinu, odjedeme z Londýna či další kulturních čtvrtí v Brightonu, Oxfordu, Bristolu a Cambridge, zjistíme, že jen velmi málo stoupenců odchodu změnilo názor.

Brexit sice může být katastrofou, ta se však teprve blíží a je nutné, aby ji miliony lidí spatřili či zažili, konstatuje analytik. Soudí, že ve skutečnosti nejpozoruhodnější věcí ohledně veřejného mínění v Británii není to, jak moci lidí změnilo názor od referenda, ale jak málo - názory zůstávají mimořádně stabilní a konsistentní prakticky ve všech průzkumech.

To se nicméně může v případě druhého referenda změnit a kampaň za setrvání by se možná poučila z chyb v roce 2016, vedla si lépe a namísto pouhého spoléhání na ekonomické výhrůžky by se zaměřila na kulturní a společenské faktory, které vedly k hlasování pro odchod, připouští Kirkup. Poukazuje však, že zatím neexistují signály, že hlavní stoupenci setrvání v EU toto činí a příliš mnoho z nich stále věří, že jsou nutné jen další lekce v podobě hrůz brexitu, aby si jeho zastánci - chudí, prostí lidé - konečně uvědomili, jak hloupí byli, načež odvolají.

Za možná nejhorší a nejvíce kontraproduktivní tvrzení zastánců setrvání označuje analytik předpoklad, že všichni stoupenci odchodu jsou staří důchodci, kteří brzy pomřou a v Británii zůstane proevropská většina. "Ponechme stranou, jak nechutné a statisticky sporné to je - je to také velmi vypovídající. Pokud spoléháte na pomoc zubaté, přiznáváte, že nedokážete zvítězit ve sporu silou přesvědčování," dodává Kirkup.

Řešením je společný trh

Evropská sedmadvacítka by možná mohla získat Británii zpět do svých řad prostřednictvím náhlého, velkého, štědrého ústupku, například v otázce svobody pohybu, přemítá publicista, avšak dodává, že nejsou velké signály, že by země EU chtěly brexit zvrátit a Unie se již přesouvá k jiným prioritám a debatám. Kirkup pokládá otázku, jak daleko by byl ochotný zajít francouzský prezident Macron, aby Británii udržel v EU a nakolik by mu přítomnost Británie prosazující liberalistický anglosaský přístup pomohla realizovat jeho plány na ochranářskou Evropu.

Při absenci lepší kampaně za setrvání a lepší nabídky ze strany EU, není zřejmé, jakby se druhé referendum britským voličům prezentovalo, uvádí Kirkup. Obává se, že by se rozpoutala zuřivá, odhodlaná a srdceryvná bitva tvrdých zastánců brexitu, kteří by šířili tvrzení o pobuřující zradě.

"Už jste hlasovali. Víte, pro co jste hlasovali - ale tito lidé vás prostě nebudou poslouchat. Musíte křičet hlasitěji. Jaké části 'pryč z EU' nerozuměli? Využijte tentokrát svého hlasu, abyste se ujistili, že ty jízlivé londýnské elity konečně pochopí vzkaz," zmiňuje analytik možná slova Nigela Farage. Domnívá se, že podobnou pozici by zaujalo nejen vedení Konzervativní strany, ale také opoziční Labouristé Jeremyho Corbyna.

Taková kampaň by nejen zvítězila, ale zřejmě větším rozdílem než v roce 2016, myslí si Kirkup. Obává se, že vítězství brexitu po ještě zuřivější a zarputilejší kampani by vedlo k většímu rozdělení a narušení politiky, než jaké panuje v Británii dnes, a proto namísto riskantního snu o druhém referendu by se stoupenci setrvání v EU měli zaměřit na společný trh, jelikož většina poslanců i obyvatel, kteří chtějí brexit, mají zájem setrvat uvnitř společného trhu.

Stoupenci setrvání toho mohou stále dosáhnou, ale namísto pokusů o zvrat referenda z roku 2016 potřebují najít spojence na druhé straně - tedy zastánce odchodu, kteří chtějí společný trh, kteří věří, že norská cesta, členství v EFTA či podobná dohoda mohou čestně naplnit požadavek odchodu z EU a zároveň zamezit velkým ekonomickým škodám pro Británii, tvrdí publicista. Dodává, že stoupenci setrvání by proto měli věnovat pozornost Farageovi, jelikož má naneštěstí pravdu.