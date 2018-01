Vášáryová je zklamaná z neúspěchu Horáčka? Drahoš je funkcionář, který bere peníze od bohatých, tvrdí

Co se s námi děje po smrti? Mozek ještě nějakou dobu funguje

Horáček krátce po vyhlášení výsledků nabídl Drahošovi pomoc například v podobě jeho billboardů. Drahoš také informoval, že týmy Horáčka i dalšího neúspěšného kandidáta Marka Hilšera se zapojí i do plánování jeho kampaně. „Všechny tři týmy se domlouvají, co by se ještě dalo podniknout," řekl vědec.

Vašáryová, která sama před devíti roky bojovala o funkci prezidentky na Slovensku a která v české volbě patřila do Horáčkova týmu, ale Drahoše spíše kritizuje. Odmítá například srovnání někdejšího šéfa Akademie věd ČR a současného slovenského prezidenta Andreje Kisky.

Jiří Drahoš je podle jejího mínění funkcionář, který na předvolební kampaň získal peníze od bohatých lidí a srovnávání s Kiskou se mu nyní hodí, uvedla Vášáryová v rozhovoru pro Aktuality.sk.

„Určitě jejich příběh není podobný. Andrej Kiska byl zcela nezávislým kandidátem, Jiří Drahoš musel posbírat peníze od mnoha bohatých lidí. Pan Kiska přišel jako 'nepolíbený politikou', Jiří Drahoš byl dlouhá léta funkcionářem,“ připomíná slovenská politička.

A co bude Vašáryová dělat po volbách? „To, co dosud. V kampani jsem nebyla součástí výkonného týmu, pouze poradkyní. Víceméně jsem seděla v Bratislavě, odkud jsem posílala expertízy a jezdila do Prahy na porady,“ dodala.

Ještě před volbami někdejší slovenská diplomatka uvedla, že další setrvání současného českého prezidenta Miloše Zemana ve funkci by bylo velké riziko pro Českou republiku. „Voliči můžou z piety zvolit Miloše Zemana, vydat se s ním na Východ a k tomu mít za rok státní pohřeb,“ řekla. Drahoše pak označila za důstojného a distingovaného pokladače věnců.