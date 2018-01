Vzpoura proti Merkelové: Mladí sociální demokraté odmítají koalici. CSU to vidí jinak

"Cíl pro tento týden je jasně daný. Od pátku máme na stole výsledky sondovacích rozhovorů, a teď je tak možné diskutovat o tom, na čem se konzervativní unie a SPD dohodly. Dopředu jsem vyjadřoval velkou skepsi nad další velkou koalicí, teď se to dá bohužel ještě jednodušeji zdůvodnit. Řada centrálních cílů SPD totiž v dohodě není," řekl dnes Kühnert zahraničním novinářům v Berlíně.

Vyjednávačům za sociální demokracii se podle něj nepodařilo prosadit důležité požadavky ve zdravotnictví nebo daňové politice a naopak museli skousnout hořké pilulky třeba v migrační a azylové oblasti, kde se strany dohodly na tom, že by do Německa nemělo ročně přicházet více než 180.000 až 220.000 běženců. "Podle našeho chápání je to horní hranice (pro příjem běženců) a něco, co SPD nemůže přijmout," uvedl.

28letému Berlíňanovi, který v čele mladých sociálních demokratů stojí od konce loňského roku, ale nevadí jen programové ústupky jeho strany, vymezuje se i proti stylu vládnutí velké koalice, kterou Německo mělo osm z uplynulých 12 let. Pod vedením kancléřky Merkelové podle něj velká koalice neřešila důležité otázky budoucnosti, ale stále je odkládala, ať už to byla důchodová reforma nebo přijetí razantních opatření pro ochranu klimatu.

Připomíná také, že zatímco v roce 2005 šla SPD do velké koalice s volebním ziskem více než 34 procent hlasů, v loňských parlamentních volbách už jich získala jen 20,5 procenta. Postupné oslabování strany, které vedle Kühnerta i řada dalších sociálních demokratů přičítá působení ve velké koalici pod Merkelovou, je podle něj potřeba zastavit. SPD nyní potřebuje čas na obnovu, je přesvědčen.

"V Německu jsou potřeba jiné politické modely," poznamenal také Kühnert, podle něhož by nejlepším řešením nynější složité situace byla podpora menšinové vlády CDU/CSU ze strany sociálních demokratů.

Merkelová takovou konstelaci důrazně odmítá, protože by podle ní nemusela být dostatečně stabilní. Šéf SPD Martin Schulz o možnosti podpory menšinové vlády dříve uvažoval, pak ale tuto myšlenku opustil.

"My jsme jasně hlasovali pro zahájení koaličních vyjednávání, protože jsme velmi spokojeni s výsledky sondovacích rozhovorů," uvedl dnes generální sekretář CSU Andreas Scheuer v narážce na sondovací rozhovory ukončené v pátek, s jejichž závěry už souhlasilo vedení CDU i SPD.

Někteří sociální demokraté mluví o tom, že v případných koaličních rozhovorech bude možné znovu otevřít i otázky, na kterých už v sondovacím vyjednávání byla shoda. "Kdo si myslí, že výsledek sondovacích rozhovorů je automaticky koaliční smlouvou, ten se samozřejmě mýlí," uvedl místopředseda SPD Thorsten Schäfer-Gümbel.

CSU to ale hlasitě odmítá - podle ní nelze takto postupovat, zvláště když je dosavadní dohoda výsledkem složitých a mnohahodinových jednání. Navíc, jak připomněl Scheuer, už řada vedoucích představitelů sociální demokracie tuto dohodu odsouhlasila. Podobně to vidí i CDU.

Devět z deseti Němců má podle průzkumu pro televize RTL a n-tv za to, že o ní CDU/CSU a SPD vyjednávají jen proto, že se žádná jiná možnost vlády nerýsuje. I přesto za současné situace velkou koalici podporuje 45 procent lidí, 26 procent by upřednostnilo nové volby a 25 procent menšinovou vládu. Zajímavé také je, že si 67 procent dotázaných nepřeje, aby se šéf SPD Martin Schulz stal v příští vládě ministrem. Mezi příznivci sociální demokracie ho ve vládě chce vidět dokonce jen 30 procent lidí.