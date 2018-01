Prokuratura žádá členy extremistické skupiny Freital mnohaleté tresty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Drážďany - Tresty v délce od pěti let do 11 let žádá žaloba pro členy německé pravicově extremistické skupiny Freital. Někteří její členové jsou viněni i z pokusu o vraždu, chtěli vytvořit atmosféru strachu, řekl dnes podle agentury DPA vrchní státní zástupce Jörn Hauschild. Skupině údajně šlo o to, „vytvořit atmosféru strachu. Cizincům a politickým odpůrcům prý chtěli upřít právo na pokojný život.