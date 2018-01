Vládnout mohu z Bruselu, tvrdí Puigdemont. Mluvčí španělské vlády ho ale hned usadil

Podle Puigdemonta je lepší vládnout z Bruselu, protože z vězení to nejde. Puigdemont to řekl dnes v rozhovoru s katalánským rozhlasem. „Mám-li si vybrat mezi předsednictvím vlády a vězením, pak volím to první, protože tak mohu lépe sloužit Katalánsku," řekl Puigdemont v rozhovoru s rozhlasem Catalunya Radio. Pokud mu nebude umožněno být katalánským premiérem, bude to podle něj porušení vůle, kterou občané vyjádřili v prosincových volbách. V nich v katalánském parlamentu získali většinu separatisté, kteří chtějí Puigdemonta navrhnout na katalánského premiéra.

Puigdemont také řekl, že je v neustálém kontaktu s politiky své koalice a že výkon úřadu docela dobře umožňují nové technologie. „Teď jsem v Bruselu a vy v Barceloně a můžeme dělat tento rozhovor se stejnou kvalitou zvuku, jako kdybych byl v Gironě či Tarragoně," uvedl Puigdemont.

Politik ale nespecifikoval, jakou formu zvolí koncem měsíce pro představení své kandidatury v katalánském parlamentu. Média hovoří o videokonferenci, či projevu v zastoupení. Právníci katalánského parlamentu se nedávno shodli, že je nutné, aby kandidát byl osobně přítomen. Jejich názor však není závazný a výklad pravidel tak bude záviset na novém vedení katalánského parlamentu, které ovládli separatisté.

Mluvčí španělské vlády ale prakticky současně zopakoval postoj Madridu, že vládnutí na dálku Puigdemontovi neumožní. „Premiérem nebude," řekl dnes o Puigdemontovi mluvčí španělské vlády Íňigo Méndez de Vigo novinářům. Také španělský premiér Mariano Rajoy už dříve prohlásil, že nepřipustí, aby byl katalánským premiérem někdo zvolen na dálku. Podle Rajoye by Madrid v takovém případě pokračoval v přímé správě Katalánska, kterou převzal se souhlasem španělského Senátu v říjnu poté, co katalánský parlament přijal rezoluci o vyhlášení nezávislosti.

Tato přímá správa by měla skončit vznikem nového katalánského kabinetu. Pokud ale katalánský parlament do jeho čela zvolí Puigdemonta, centrální vláda chce takový krok napadnout u ústavního soudu. Méndez de Vigo dnes řekl, že nevylučuje nové předčasné volby v Katalánsku.

Mluvčí dnes také varoval nového předsedu katalánského parlamentu Rogera Torrenta, aby „nedělal stejné chyby" jako jeho předchůdkyně Carme Forcadellová. Ta je spolu s dalšími členy bývalého vedení obviněna ze vzpoury kvůli tomu, že přijala k hlasování několik zákonů, které podle Madridu porušují ústavu. Zákony se týkaly možné nezávislosti Katalánska.