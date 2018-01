Tanker s ruským plynem pro USA se otočil a pluje zpět

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Plavidlo podle informací Bloombergu nyní směřuje do španělského přístavu Algeciras poblíž Gibraltaru. Podle analytičky společnosti Kpler Madeleine Overgaardové je ale možné, že tanker nakonec zakotví v Bostonu.

Důvod obratu je podle médií záhadou. Tanker s nákladem zkapalněného zemního plynu (LNG) vyrazil počátkem ledna do Bostonu od britského terminálu Isle of Grain. Ten předtím obdržel dodávku LNG ze Sibiře, kde Rusko otevřelo terminál pro vývoz LNG. Na projekt Jamal LNG se vztahují americké sankce.

Do Bostonu byl náklad LNG odeslán v době, kdy oblast severovýchodního pobřeží ochromily mrazy a ceny plynu se vyšplhaly na rekordní hodnoty. Dodávka vzbudila pozornost, protože část zřejmě pochází z projektu, který je na seznamu sankcí, jež Spojené státy uvalily na Rusko kvůli jeho roli v ukrajinské krizi.

Severoamerická divize francouzské společnosti Engie SA minulý týden uvedla, že koupila kargo na promptním trhu od malajsijské společnosti Petroliam Nasional, aby doplnila dodávku z Trinidadu a Tobaga určenou pro terminál Everett u Bostonu. Engie má tanker Gaselys v pronájmu a je vlastníkem bostonského terminálu.

Na tom, že náklad LNG, který není vázán na smlouvu s pevným místem určení, změní cestou kurz, protože majitelé chtějí nejvyšší cenu a nejlepší trh, není nic mimořádného. Jak už v souvislosti s vyplutím tankeru řekl šéf průzkumu v oblasti zemního plynu při Oxfordském institutu pro energetické studie James Henderson, "trh by v této dodávce do USA neměl vidět žádnou ironii, je to normální obchod. LNG má po světě cestovat tam, kde je poptávka".