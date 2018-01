Bude to bolet! Analýza dopadů brexitu varuje EU před katastrofou

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Ve čtvrtek nizozemská vláda zveřejnila zprávu poradní firmy KPMG analyzující dopady tvrdého brexitu, nebo-li varianty, že Spojené království opustí 29. března 2019 EU bez jakékoliv dohody, poukazuje Luyendijk. Uvádí, že obsahuje praktické důsledky a chladná čísla, která stojí za ostrou rétorikou, podle níž je žádná dohoda pro Británii lepší než špatná dohoda.

Pokud Británie koncem března 2019 "vypadne" z EU, nizozemské společnosti obchodující se Spojeným královstvím si budou muset vyjednat celých 4,2 milionu vývozních a 750 tisíc dovozních licencí, nastiňuje publicista. Dodává, že za situace, kdyby obě země měly tou dobou fungující celní systém - což se s ohledem na stávající nekompetentní britskou vládu otázkou -, by se náklady na jednu takovou licenci pohybovaly mezi 80-130 eury (zhruba 2000-3250 korun).

Celková cena za tyto nová pravidla by na nizozemské straně činila 600 milionů eur (přes 15 miliard korun), nehledě na náklady na nové vývozní a dovozní cla, daň z přidané hodnoty a další specifické regulace v jednotlivých sektorech, podotýká Luyendijk. Připomíná, že 35 tisíc malých a středních nizozemských podniků navíc není zvyklých obchodovat se zeměmi mimo EU, což si vyžádá náklady v řádu 20-50 tisíc eur (500 tisíc - 1,25 milionu korun) na úpravu jejich počítačových systémů.

"Tvrdý brexit by každého Nizozemce stál průměrně tisíc eur (přes 25 tisíc korun)," varuje antropolog. Doplňuje, že podle zmíněné zprávy by se zřejmě navíc projevilo nevyhnutelné ekonomické zpomalení, ne-li recese v Británii.

Pokud Spojené království odejde z EU bez dohody, musí se v rámci obchodní výměny vrátit k základním pravidlům Světové obchodní organizace (WTO), vysvětluje Luyendijk. Připomíná, že finanční služby a letecká doprava však do režimu WTO nespadají, což znamená, že po odchodu Británie bez dohody musí obě odvětví okamžitě přestat s EU obchodovat, přičemž jen mezi Amsterdamem a Londýnem denně létá na 60 spojů, jeden každých 15 minut.

Hrozí zhroucení společného trhu

Podobně jako americký prezident Donald Trump jsou i zastánci brexitu hluší k informacím a důkazům, které nezapadají do jejich emočních potřeb, tvrdí antropolog. Soudí, že z tohoto důvodu nadále doufají a trvají na tom, že EU se bude snažit vyhnout těmto obchodním překážkám, podvolí se a umožní Británii "sníst celý koláč", tedy vyvázat se ze závazků vyplývajících z členství v EU a zároveň si užívat mnoha s ním spojených výhod.

"To se prostě nestane. Dokonce i horlivě pro-britská nizozemská vláda dala opakovaně jasně najevo, že Británie stojí před jednoduchou volbou," zdůrazňuje Luyendijk. Spojené království se podle něj může buď podvolit a přijmout podmínky EU pro pokračování hladkého obchodu, nebo se stane třetí zemí na periferii Evropy, jako Maroko či Turecko, s rozdílem že Turecko bude mít více privilegií jelikož má s EU celní unii.

Podle odhadů prestižní vládní agentury CPB je na obchod s Británií v Nizozemsku navázáno 200 tisíc pracovních míst, a nizozemská vláda přesto této zprávy nevyužila k tomu, aby Londýnu ustoupila, poukazuje publicista. Namísto toho ministryně hospodářství Mona Keijzerová tvrdí, že je nyní na firmách, aby se začaly připravovat, což platí i pro vládní úřady.

Logika je podle antropologa jednoduchá - zatímco ekonomický šok z britského ochodu z EU bude nizozemské hospodářství bolet, úder zevnitř v podobě nabídky "sladké mimořádné dohody" Británii ze strany EU by byl mnohem nebezpečnější, jelikož by povzbudil každou ze zbývajících 27 členských zemí k usilování o vlastní výjimky a společný evropský trh by se postupem času téměř jistě rozpadl.

Až příště uslyšíte zastánce brexitu říkat, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda, je třeba si uvědomit, že v tomto mají pravdu, uvádí Luyendijk. Vysvětluje, že tomu tak ale není z briského pohledu, jelikož varianta bez dohody Spojenému království přinese zásadní narušení obchodní výměny s celou sedmadvacítkou, avšak pro zbývající členy EU jsou negativní hospodářské důsledky tvrdého brexitu mnohem příznivější než totální katastrofa v podobě zhroucení společného trhu.

"Jak to bude bolestivé, žádná dohoda s Británií je pro EU každopádně lepší než špatná dohoda," deklaruje závěrem publicista.