V Řecku to vře: 50 tisíc lidí protestovalo kvůli názvu Makedonie, spor rozdělil i vládu

Protest svolali řečtí nacionalisté a přidali se k němu i členové neonacistické strany Zlatý úsvit či někteří pravoslavní kněží. Ti všichni odmítají, aby sousední země měla ve svém názvu jméno Makedonie.

Makedonie do OSN vstoupila v roce 1993 pod názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie (někdy používaným jako zkratka FYROM). Nejde přitom jen o lingvistickou rozepři, protože řecká strana používání názvu Makedonie sousedním státem považuje za zásah do svého historického dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou severořeckou provincii. Atény proto mimo jiné blokují snahu Skopje připojit se k Severoatlantické alianci a brání jejímu začlenění do Evropské unie.

Naději na možné rozuzlení letité pře dávají nová jednání řecké a makedonské strany, která začala tento měsíc pod záštitou OSN. Makedonský premiér dokonce naznačil, že celá záležitost by mohla být vyřešena do konce roku.

Nacionalisté však kompromisy rezolutně odmítají. "Je jen jedna Makedonie a ta je řecká!," křičeli dnes demonstranti v Soluni.

Spor zasahuje i do jednoty vládní koalice, protože formace SYRIZA premiéra Alexise Tsiprase zastává na rozdíl od nacionalistické strany Nezávislí Řekové umírněné stanovisko. "Historicky je zcela nepodložené a absurdní přivlastňovat si exkluzivitu (názvu) Makedonie. Není ale nerozumné jméno Makedonie zahrnout do nějakého složeného názvu, s nějakým geografickým či chronologickým určením, aby bylo zcela jasné, že si nikdo nechce přivlastnit území nebo dějiny jiné země," řekl dnes Tsipras v rozhovoru pro list Ethnos.