Velká koalice v Německu? Čeká nás ještě hodně práce, upozornila Merkelová

Výsledek "intenzivních a vskutku kontroverzních diskuzí" sociálních demokratů Merkelová v krátkém večerním prohlášení pro média označila za pozitivní. "Pro nás je v těchto koaličních rozhovorech důležité, aby mělo Německo stabilní vládu, která se může zaměřit na otázky budoucnosti," podotkla také.

Šéf sociálních demokratů Martin Schulz dal dnes jasně najevo, že jeho strana bude chtít znovu otevřít i některé otázky, které už strany projednaly. "Je před námi ještě hodně práce," podotkla Merkelová, která si přeje, aby koaliční rozhovory byly jasně zaměřené na cíl, intenzivní a uskutečnily se v dobré atmosféře. Právě to podle ní dnešní rozhodnutí SPD umožní.

Jako pozitivní vnímá krok sociálních demokratů i předseda bavorské CSU Horst Seehofer, podle něhož by se už v pondělí mohla uskutečnit první schůzka představitelů všech tří stran.

Když SPD a CDU/CSU dospějí k dohodě, bude ji ještě muset schválit vnitrostranické referendum sociálních demokratů. Jeho souhlas je ale podle pozorovatelů nejistý, protože řadoví členové strany jsou k pokračování velké koalice ještě skeptičtější než delegáti, kteří hlasovali na sjezdu.

Kdyby v plebiscitu řeklo více než 440.000 sociálních demokratů ne, dostala by se německá politika do složité situace. Východiskem z ní by byla buď menšinová vláda CDU/CSU, kterou ale Merkelová zatím jasně odmítá, protože ji nepovažuje za stabilní, nebo předčasné volby, v nichž by už konzervativní unii také mohl vést někdo jiný než dlouholetá šéfka vlády, kterou oslabil jak výsledek CDU/CSU ve volbách, tak krach prvního vyjednávání o vládě se svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými.