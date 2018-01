Němci a Rakušané dnes deportovali skupiny cizinců do Afghánistánu a Ruska

Spánek po obědě může uškodit zdraví? Není to dobrý nápad, varují lékaři

Deportace do země, kde dál zuří konflikt mezi vládními silami a radikálním hnutím Tálibán, je v Německu značně kontroverzní. Letadlo se sedmnácti Afghánci večer odlétlo z Düsseldorfu a v Kábulu by mělo přistát ve středu ráno místního času. Původně mělo být deportováno až 80 osob. Do vlasti jich ale kvůli nemoci nebo právním námitkám na poslední chvíli zamířilo o poznání méně.

U düsseldorfského letiště dnes proti deportaci demonstrovalo zhruba dvě stě až tři sta lidí, které svolala iniciativa Afghanischer Aufschrei (Afghánský výkřik). Podle nich je v rozporu s mezinárodním právem, aby se z Německa lidé do Afghánistánu kvůli špatné bezpečnostní situaci v této středoasijské zemi vyhošťovali.

Od prosince 2016 Berlín do Afghánistánu deportoval už 155 mužů. Jen v hlavním městě přitom v loňském roce došlo ke 20 velkým teroristickým útokům s více než pěti stovkami obětí. Německo odsuny na několik měsíců přerušilo po mohutném atentátu na německé velvyslanectví v Kábulu loni v květnu. Spolková vláda a vlády spolkových zemích se později dohodly, že vyhošťování do Afghánistánu bude omezeno na tři skupiny lidí - pachatele trestných činů, osoby, které se podle policie podílely na teroristickém činu, a nakonec osoby, které "tvrdošíjně odmítají spolupráci při identifikaci".

Německo se připojilo k akci rakouských úřadů, které charterovým letem do Ruska poslaly 31 lidí. Spolu s neúspěšnými žadateli o azyl z Německa tak bylo dnes z letiště Vídeň-Schwechat deportováno 35 ruských občanů. Podle rakouského ministerstva vnitra šlo o první letošní deportaci charterovým letem, v loňském roce takto alpskou republiku opustilo 621 ruských občanů.