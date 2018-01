V Německu začaly rozhovory o vládní koalici, Merkelová do nich jde odhodlaně

Vyjednávání mezi konzervativní unií CDU/CSU a sociálními demokraty (SPD) dnes ráno začalo v Berlíně. "Budeme se soustředit na to, abychom vyjednávali rychle," řekla dnes Merkelová. "Jsem přesvědčena, že lidé teď skutečně očekávají, že se vydáme směrem k vytvoření vlády," podotkla také k vyjednávání, které startuje více než čtyři měsíce po zářijových parlamentních volbách. Vytvoření vlády ještě v poválečném Německu nikdy tak dlouho netrvalo.

"Konečně začínají koaliční rozhovory. Dobře víte, že konzervativní unie vznik této vlády chce, a proto vsadíme vše na to, aby to vyšlo," nechal se dnes v berlínské centrále křesťanských demokratů slyšet bavorský premiér Horst Seehofer (CSU). "Rozhovory budeme vést rychle a konstruktivně," poznamenal zase předseda SPD Martin Schulz, který do nich jde s odhodláním dát spolkové republice stabilní vládu.

Zástupce frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu Michael Grosse-Brömer po dnešním prvním kole jednání potvrdil, že k tomuto datu směřují CDU, CSU i SPD. Existuje ale podle něj prostor pro jednání i několik dní poté.

Podle politika z CDU nyní začne jednat 18 pracovních skupin, které se budou věnovat jednotlivým obsahovým okruhům, a do 2. února by měly dodat výsledky. Dále bylo dohodnuto, že strany tyto výsledky ještě proberou na uzavřených jednáních 3. a 4. února. Jejich jasně deklarovanou vůlí je dovést vyjednávání ke zdárnému konci. "Pokud by se to úplně nepodařilo, budou k dispozici ještě další dva dny," vysvětlil Grosse-Brömer.

Sociální demokraté dali opakovaně najevo, že budou chtít výraznější ústupky ze strany CDU/CSU, než jakých dosáhli v předcházejících sondovacích rozhovorech. Týkat se mají zejména migrace, zdravotnictví a pracovního trhu. CDU/CSU zatím větší ústupky odmítá, a proto se očekávají složitá jednání.

Pokud dvojice politických uskupení nakonec najde shodu na znění koaliční smlouvy, bude ji muset podpořit vnitrostranické referendum sociálních demokratů. Jak hlasování dopadne, ale není jasné, protože velká část straníků už třetí velkou koalici za poslední čtyři volební období nechce.

V posledních dnech se hodně diskutovalo o tom, jestli v novém kabinetu bude i šéf sociálních demokratů Schulz, který po parlamentních volbách řekl, že do žádné vlády vedené Merkelovou nepůjde. Dnes ale magazín Der Spiegel s odvoláním na přední sociální demokraty informoval o tom, že Schulz ve vládě nechce chybět. Jaký post bude zastávat, zatím není zcela jasné, počítá se ale s tím, že bude chtít vést ministerstvo zahraničí, nebo financí.