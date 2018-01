Kypr dnes volí nového prezidenta

Drahošovi a jeho lidem uniká to hlavní? Advokátka Samková vysvětluje, proč nedokáže "utřít" Zemana

Pokud z hlasování nevzejde do 17:00 SEČ jasný verdikt v podobě nadpoloviční většiny hlasů pro některého z devíti kandidátů, rozdělený ostrov čeká druhé kolo. To je plánováno na 4. února a postoupí do něj dva nejsilnější uchazeči z kola prvního.

Jednasedmdesátiletý vůdce konzervativců Anastasiadis, který sliboval oživit jednání o znovusjednocení ostrova se severní, Turky ovládanou částí, se podle průzkumů těší podpoře 30 procent voličů. Podle agentury AFP by bylo překvapením, kdyby nakonec nezůstal v čele země, jejíž ekonomika se poměrně rychle vzpamatovala od roku 2013, kdy Kypr požádal o mezinárodní záchranný úvěr.

Hlavní otázka dnešního hlasování v 1122 volebních místnostech zní, zda vyzyvatelem stávajícího prezidenta bude ve druhém kole levicový kandidát Stavros Malas, anebo centrista Nikolas Papadopulos. Malase podporují komunisté a před pěti lety prohrál duel ve druhém kole voleb. Papadopulos je syn někdejšího prezidenta Tasose Papadopulose. V kampani kritizoval šéfa státu za přílišné ústupky kyperským Turkům.