Židé, muslimové, křesťané? Všichni jsme stejní, říká 96letá pamětnice holocaustu

Nyní šestadevadesátiletá německá přeživší holocaustu Margot Friedlanderová se do své vlasti vrátila, když jí bylo 88 let. Téměř šedesát let strávila ve Spojených státech amerických, kam se přestěhovala. Proč se po tolika letech vrátila domů? Protože je na misi - chce varovat dnešní německé děti před hrůzami minulosti. Friedlanderová s sebou stále nosí Davidovu hvězdu, židovský symbol, kterým byli židovští občané označeni.

Přežila jako jedna z mála, když se schovávala v ulicích Berlína - srdci nacistické říše. A je také velkou raritou ještě z jednoho důvodu, je jednou z opravdu mála přeživších holocaustu, kteří se vrátili domů do Německa. "Jakmile jsem se vrátila, hovořím o svých zkušenostech, aby se nezapomnělo," uvedla Margot Friedlanderová v rozhovoru pro Daily Telegraph a dodala: "Všichni jsme stejní. Neexistuje žádná křesťanská, muslimská nebo židovská krev. Existuje pouze krev lidská," vysvětluje pamětnice, která byla v roce 1944 zajata a poslána do koncentračního tábora v Terezíně.

"Lidé zabili milióny nevinných, protože nebyli vnímáni jako lidské oběti," míní Friedlanderová, která získala ocenění za celoživotní přínos od Obermayerovy nadace, americké organizace, která oceňuje ty, kteří uchovávají památku německé židovské komunity. V roce 2010 napsala o svých zážitcích knihu s názvem, která vyšla v českém překladu pod názvem Útěk z Berlína - S židovskou hvězdou v kapse. Tento příběh, který má v Německu už sedmé vydání, také namluvila jako audioknihu.

Ačkoliv je kniha i v anglickém jazyce, originál napsala v němčině. "Je to můj jazyk. S manželem jsme doma vždycky mluvili německy," vysvětlila Friedlanderová, která je za ocenění moc ráda a jen ji to utvrdilo v tom, že se rozhodla správně. "Pro mě se stal můj život misí. Slova mojí matky zanechala v mém životě stopy," uvedla pamětnice holocaustu, které je nyní 96 let a stále přednáší dětem o jejich vzpomínkách, aby se nezapomnělo, jaké se v Německu odehrávaly.