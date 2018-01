Trump si myslí, že je v Británii populární. Tweetuje i z postele

Francie by se postavila proti rozsudku smrti nad islamistou

Drahošovi a jeho lidem uniká to hlavní? Advokátka Samková vysvětluje, proč nedokáže "utřít" Zemana

"Snad někdy také v posteli, někdy možná u snídaně nebo u oběda nebo cokoli, ale obecně vzato brzy ráno nebo večer... Přes den jsem velmi zaneprázděný," řekl Trump ke svému používání twitteru.

V rozhovoru došlo také na obraz amerického prezidenta v Británii, kde vyvolal nevoli například sdílením obsahu protimuslimských médií.

Trump uvedl, že si myslí, že je v Británii "velmi populární". Dále deklaroval, že by po brexitu prosazoval obchodní smlouvu s USA.

Na otázku ohledně kritiky zaznívající od některých žen ohledně jeho chování odpověděl, že ženy podporuje a mnohé z nich to chápou. Nepovažuje se však za feministu, to už by prý bylo příliš.