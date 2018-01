Švédsko už nebude neutrální? Strach z Ruska sílí, hlasitě se hovoří o vstupu do NATO

Močíte ve sprše? Nestyďte se za to, tento zvyk pomáhá zachránit Planetu

Období, kdy Švédsko bylo neutrální zemí, se možná chýlí ke konci. Země se stále více cítí ohrožena svým sousedem z východu. Tak jak se ve švédském vzdušném prostoru objevují ruská letadla a ruské ponorky křižují Baltské moře, ocitá se švédská levicová vláda pod stále větším tlakem. Hned čtyři opoziční strany se spojily a tlačí na vládu, aby se Švédsko stalo součástí NATO. Vláda sama o sobě již několik let za sebou zvyšuje výdaje na zbrojení.

Hlasy, aby se země zapojila do struktur NATO, začaly ve Švédsku sílit v letech 2014 a 2015. Rusové tehdy obsadili ukrajinský Krym a vyostřili svoji rétoriku vůči Pobaltí. Švédské veřejné mínění na krizi reagovalo záhy. V roce 2012 jenom 17% Švédů chtělo, aby jejich země vstoupila do NATO. V roce 2015 už bylo 38% Švédů pro a 31% proti. Podle nejnovějších průzkumů si ale vstup do Aliance přeje už 43% obyvatel Švédska.

Nejsilnější švédská strana, sociální demokracie, je ale zatím proti vstupu do aliance. Švédská neutralita má dlouhé kořeny, země nevedla válku už více než 200 let, nezapojila se ani do světových válek a k žádnému bloku se nepřidala ani během Studené války. Od roku 1990 se ale Švédsko stále více sbližuje s NATO a v současné době existuje mezi ním a aliancí úzká spolupráce v bezpečnostní oblasti včetně společných cvičení.

Na podzim navíc Švédsko čekají parlamentní volby. Pokud v nich zvítězí středo-pravicový blok stran, který vstup země do NATO podporuje, můžeme se dočkat konce švédské neutrality. V tuto chvíli ale není nic jisté. Faktem nicméně zůstává, že volání po bezpečnostních zárukách a pevnějším ukotvení země je ve Švédsku slyšet stále hlasitěji.