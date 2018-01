Evropu teď nejvíce ohrožuje migrace, tvrdí Orbán. Burcoval k ochraně evropské kultury a života

Močíte ve sprše? Nestyďte se za to, tento zvyk pomáhá zachránit Planetu

Maďarský premiér vyzval k zachování schengenského prostoru, což ale podle něj předpokládá důkladné zabezpečení jeho vnějších hranic. Orbán i Kurz podle agentury DPA také prohlásili, že jejich země se chtějí vzhledem k ilegálnímu příchodu mnoha migrantů společně zasadit o silnou ochranu vnějších hranic EU.

„Existuje křesťanská kultura a způsob života, které bychom chtěli chránit," řekl na tiskové konferenci Orbán. Zdůraznil také potřebu zachování identity Evropy a jejich křesťanských základů. Schengenský režim je podle šéfa maďarské vlády možné ochránit, „pokud ho ochránit chceme".

Zdůraznil, že vnější hranice schengenského prostoru by měly zůstat zavřené, aby ty vnitřní mohly dál být otevřené. V současnosti jsou podle něj vnější hranice otevřené a ty vnitřní mají být uzavírány. „To je přesný opak toho, co označujeme jako Schengen," podotkl Orbán. „Já podporuji v té nejradikálnější podobě ochranu vnější hranice tak, jak to učinilo Maďarsko stavbou plotu," řekl maďarský politik, který vyzdvihl příspěvek Maďarska k ochraně vnějších hranic EU. „V Maďarsku nejsou žádní ilegální migranti," dodal.

Oba se shodli, že systém kvót je neúčinným způsobem řešení migrační krize.

Kurz pak uvedl, že Rakousko chce plnit roli mostu mezi visegrádskou skupinou (V4) a ostatními členskými zeměmi EU. Součástí V4 je Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko. "Naším velkým cílem je být staviteli mostu mezi visegrádskými státy a ostatními, západoevropskými státy," citovala rakouského kancléře agentura Reuters. Orbán tuto ambici Rakouska uvítal a poznamenal, že alpská republika vzhledem ke svým dějinám "oběma stranám rozumí".

Spekulace médií o možném rozšíření takzvané visegrádské skupiny o Rakousko však oba odmítli. Kurz podle DPA ujistil, že Rakousko se nechce připojit k eurokritickým visegrádským státům. Alpská republika podle něj usiluje spíš o roli mostu mezi visegrádskými zeměmi a ostatními státy EU. „Musí být naším cílem odbourávat napětí v Evropské unii, abychom se společně stali opět silnějšími," dodal Kurz.

Návštěva kontroverzního maďarského premiéra ve Vídni vyvolala kritiku rakouské opozice. Šéf liberálního uskupení NEOS Matthias Strolz řekl, že Orbán je představitelem "neliberální demokracie". Orbán, označovaný mnohde v Evropě za pravicového populistu, dnes na novinářský dotaz takové nálepkování odmítl. Sám prý považuje za nejlepší demokracii "demokracii bez přívlastků".