Puigdemont se označil za jediného možného kandidáta na katalánského premiéra a vyzval k jednotě

Puigdemont, který je na útěku v Belgii a ve Španělsku mu hrozí zatčení kvůli jeho separatistickým snahám, vyzval k jednotě v pokojném úsilí za svobodné a lepší Katalánsko.

"Plenární zasedání (parlamentu) se bohužel nekonalo. Předseda parlamentu zvolil jinou cestu a my jeho rozhodnutí musíme respektovat," komentoval Puigdemont krok šéfa katalánského parlamentu Rogera Torrenta. Ten dnešní jednání poslanců odložil, protože uvedení Puigdemonta do úřadu by bylo sporné kvůli sobotnímu výroku ústavního soudu a Madrid by ho neuznal.

Expremiér Katalánska připomněl, že jsou to "právě tři měsíce, kdy se stal součástí katalánské vlády v exilu". Do Bruselu uprchl koncem října, když jeho a další ministry jeho vlády španělská prokuratura obvinila ze vzpoury kvůli snahám o nezávislost Katalánska.

Španělský soudní systém podle Puigdemonta "poslouchá vládu, která obchází zákon a pozastavuje nejzákladnější práva". Tím měl na mysli zřejmě politická práva svá i uvězněných exministrů a aktivistů, kteří byli zvoleni v prosincových volbách poslanci.

Politici, kteří jsou ve vazbě, smějí svůj hlas delegovat na jiného poslance. Puigdemontovi ale delegování hlasu povoleno nebylo a také o účast na jednání parlamentu by měl podle ústavního soudu žádat nejvyšší soud, protože je na něj vydán zatykač.

"Demokracie vyžaduje akceptování volebních výsledků a stát nejen že je neuznal, ale snaží se nyní v kancelářích změnit to, co bylo rozhodnuto ve volebních urnách," uvedl na videu Puigdemont. "Není jiný možný kandidát ani jiná možná aritmetická kombinace," řekl s odkazem na svou kandidaturu na premiéra a s odkazem na 68 separatistických poslanců, kteří by zřejmě hlasovali pro něj.

"Katalánsko se nevzdává. Projekt svobodné a lepší země spojuje lidi více, než projekt podrobené země v úpadku," uvedl Puigdemont. "To je to, o čem sní ti, kteří nás chtějí mít několik let ve vězení a v exilu," řekl také. Na závěr vyzval v jednotě, odvaze, klidu a vytrvalosti.