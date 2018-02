V Calais se poprala asi stovka migrantů. Pět uprchlíků postřeleno

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Oznámila to agentura AFP. Totožnost zraněných a jejich zdravotní stav ještě nebyly upřesněny. Rvačka, do které se zapojila asi stovka migrantů s pálkami a kameny, se odehrála u nemocničního centra, kde úřady předloni zrušily obří provizorní tábořiště zvané Džungle. Žilo v něm tehdy na 8000 migrantů, doufajících, že se z Calais dostanou do Británie s lepšími životními podmínkami.

Francouzský ministr vnitra Gérard Collomb se ve čtvrtek večer vydal na místo, aby si udělal přehled o situaci. "Policie zasáhla na ochranu afghánských migrantů, které ohrožovalo 200 migrantů eritrejské národnosti," uvedla prefektura.

Předchozí pranice mezi migranty, která vyústila ve střelná zranění, se odehrála loni 25. listopadu. Střílely po sobě dvě skupiny Afghánců, pravděpodobně šlo o vyřizování účtů mezi převáděči. Zraněno bylo pět lidí. Letos 18. ledna byl vážně pobodán Syřan, který se dostal do hádky s Afghánci na dálničním parkovišti.