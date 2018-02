SPD má nejnižší podporu, volilo by ji jen 18 procent Němců. Klesá i popularita Schulze

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Pokles preferencí se podepisuje také na popularitě šéfa strany Martina Schulze, s jehož prací je spokojeno jen 25 procent Němců. Ještě před měsícem jich bylo o pět procentních bodů více.

Podle pozorovatelů může špatné vnímání Schulze i SPD souviset s tím, že strana, která chtěla po loňských parlamentních volbách odejít do opozice, otočila a nyní jedná o pokračování velké koalice. Sociálním demokratům zřejmě nepřidává ani to, že jsou hluboce vnitřně rozděleni, pokud jde o další účast na vládě.

Merkelové i její CDU/CSU se daří mnohem lépe. S prací šéfky německé vlády je spokojeno 53 procent Němců, její konzervativní unii by volilo 33 procent dotázaných. Do Spolkového sněmu by se stejně jako v zářijových volbách dostali i protiimigrační Alternativa pro Německo (14 procent), Zelení a Levice (11 procent) a svobodní demokraté (FDP - deset procent).

Němce také znepokojuje rekordně dlouhá doba sestavování nové vlády. Žádné pochopení pro to nemá 71 procent dotázaných, opačný postoj jich zastává jen 28 procent. Téměř dvě třetiny Němců (63 procent) jsou přesvědčeny o tom, že spolková republika dlouhým sestavováním kabinetu ztrácí vliv v Evropské unii.