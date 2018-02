Horní hranice pro příjem běženců? Vládu Merkelové může zhatit jazykový zádrhel

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Horní hranici pro příjem uprchlíků na úrovni 200.000 ročně dlouhodobě prosazuje bavorská Křesťanskosociální unie (CSU). Jasně se proti ní naopak staví sociální demokraté, jejichž šéf Martin Schulz na lednovém sjezdu strany slíbil, že s SPD ve vládě nebude mít spolková republika žádnou takovou horní hranici. Tento termín nemá ráda ani kancléřka Angela Merkelová (CDU).

Není proto divu, že budí kontroverze i při nynějším koaličním vyjednávání. Strany se v něm domluvily na formulaci, že počty migrantů "ročně nepřesáhnou rozpětí mezi 180.000 až 220.000". CSU dává hlasitě najevo, jak je s dohodou spokojena.

"Nestanovili jsme žádnou horní hranici," kontruje ale místopředsedkyně SPD Manuela Schwesigová. Další místopředseda SPD Ralf Stegner dokonce novinářům vysvětloval, jak je potřeba formulaci vnímat z jazykového hlediska. Politikům CSU pak doporučil, aby dohodu neinterpretovali chybně tím, že mluví o horní hranici pro příjem běženců.

Trojici stran se už podařilo domluvit třeba na základních obrysech zákona týkajícího se zahraničních pracovních sil nebo na zvýšení podpory pro rodiny s dětmi. Z ještě neuzavřených témat jsou zřejmě nejproblematičtější otázky reforem ve zdravotnictví a na pracovním trhu. Především politici CSU by koaliční rozhovory rádi uzavřeli už v neděli. Jako jeden z důvodů uvedli v nadsázce to, že jejich předsedovi Horstu Seehoferovi jede v neděli v 16.05 SEČ vlak z Berlína do Mnichova.