Rady práva šaría v Evropě? Řešení nebude snadné, zní z Británie

Nutné je střízlivé a opatrné řešení

Existují znepokojivé případy, kdy zmíněné rady a islámské poradní soudy čelí podezření z omezování práv žen, které se před ně dostanou, a výkladu rodinného práva ve prospěch doslovnější a striktnější interpretace muslimské tradice, uvádí The Guardian.

"Tyto instance jsou rovněž krajní pravicí považovány za trojské koně, které nakonec povedou k islámskému ovládnutí západní Evropy," pokračuje britský server. Varuje, že takové absurdní a paranoidní fantasie však mají jistou politickou sílu, přičemž se jedná o otázku, která je natolik výbušná, že byla dlouho ignorována a nyní musí být řešena střízlivě a opatrně.

Takový přístup má zajistit vyšetřovací komise Mony Siddiquiové, kterou v době, kdy byla ministryní vnitra, zřídila Theresa Mayová, připomíná editorial. Dodává, že její, tento týden zveřejněná zpráva pojmenovává problém jasně - rozhodnutí rad práva šaría se sice vztahují jen k obecným a rodinným tradicím, ale i to znamená v některých komunitách hodně, byť tyto rady nemají žádnou oporu v anglickém právu.

Liberální server pokládá otázku, jak má stát zajistit, že daná praxe nepovede k nespravedlnostem, navíc za situace, kdy neví, co se v radách práva šaría přesně odehrává či kolik jich vlastně v zemi funguje. Odhady totiž oscilují mezi 30 a 85, doplňuje editorial.

"Jelikož takové orgány mohou zásadně znevýhodňovat ženy a děti, jak lze vynést na světlo nespravedlnosti, neřkuli je napravit, když si nikdo nestěžuje a oběti dokonce ani nevědí, že si mají právo stěžovat?" ptá se The Guardian.

Náboženství nedává právo diskriminovat

Komise Mony Siddiquiové doporučuje, aby všechny rady posvěcující muslimské sňatky - které samy o sobě nemají žádnou právní váhu, pokud jsou uzavřeny v Británii - zajišťovaly, že taková manželství budou rovněž zaregistrována jako sňatky občanské, poukazuje renomovaný deník. Vysvětluje, že opatření by všem ženám poskytlo ochranu dle anglického práva.

Takový krok měl přijít dávno a neměl by vzbuzovat žádné kontroverze, zdůrazňuje prestižní server. Přiznává, že otázkou zůstává, jak opatření zavést do praxe. Jako jeden z prostředků, které mají vytáhnout rady práva šaría na světlo, většina komise také doporučila, aby vláda navrhla či vydala pravidla pro jejich regulaci, poukazuje The Guardian.

Takové opatření odmítlo ministerstvo vnitra, mimo jiné kvůli tomu, že krok by v sobě nesl i uznání legitimity takových rad, vysvětluje editorial. "Nikdo zajisté nechce, aby oficiální orgány regulovaly druhý právní systém," připouští liberální deník. Tvrdí však, že uznání skutečnosti, že rady práva šaría v zemi existují, je prvním krokem k omezení škod, které mohou napáchat.

Začít by se mělo u vyčlenění větších prostředků na právní pomoc těm, kteří se chtějí obrátit na justici, doporučuje editorial. Nabádá též k bližšímu prověření toho, do jaké míry se uvedené rady ve svém rozhodování nejdou proti platným zákonům.

Pomoci může také osvětová kampaň zaměřená na to, aby lidé znali svá práva, soudí The Guardian. Dodává, že jde možná o malé kroky, ale o takové, která jdou proti myšlence, že diskriminace může být oprávněná, pokud vychází z náboženské identity.