Uprchlíky kolem Calais trápí mráz, mohou přespat v kontejnerech

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Migranti se za určitých povětrnostních podmínek mohou v Calais uchýlit na noc do obytných kontejnerů či hangárů od 1. prosince loňského roku. Do kontejnerů se jich vejde 85, do dvou hangárů celkem 313. Tuto zimu byla zařízení otevřená již 21 nocí.

Podle odhadů se v okolí Calais ve snaze dostat se přes Lamanšský průliv do Británie pohybuje v současnosti od 550 do 800 migrantů.

Ve čtvrtek se v Calais popraly dvě skupiny migrantů - Afghánci a Eritrejci. Při střetech utrpělo 22 lidí zranění, z toho pět střelná. Čtyři lidé jsou nadále v nemocnici. Francouzská policie pátrá po 37letém Afghánci, kterého ze střelby podezřívá.