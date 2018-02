Co to Merkelová provedla? Někteří politici jsou z koaliční smlouvy zděšeni

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Postoj některých členů CDU shrnul poslanec Christian von Stetten v televizi ARD řekl, že složení kabinetu je politickou chybou. Narážel tím především na to, že se křesťanští demokraté vzdali klíčového ministerstva financí, které nově připadne sociálním demokratům. Někteří z jeho stranických kolegů byli přímo vyděšeni, když se dozvěděli, jaké resorty SPD dostane. Vedle financí bude mít také důležitá ministerstva zahraničí a práce a sociálních věcí.

Podle některých médií sociální demokraté získání ministerstva financí formulovali jako nepřekročitelnou podmínku, a tak nakonec neměla kacnléřka Angela Merkelová moc na výběr.

zdroj: YouTube

Část SPD má problém s dohodnutým programem. "Velké společenskopolitické výzvy počínaje rozdělením na bohaté a chudé až po ekologické problémy nebudou vyřešeny," je přesvědčena zástupkyně levicovější části SPD Hilde Mattheisová.

Dalším sociálním demokratům zase vadí, že se Schulz rozhodl jít do vznikající vlády, kde by chtěl být ministrem zahraničí, i když předtím výslovně vyloučil, že by vstoupil do kabinetu vedeného Merkelovou. Někteří členové SPD si zase kladou otázku, jestli Schulz, který se zároveň rozhodl, že skončí v čele strany, nestrhává příliš pozornosti na sebe, místo toho, aby SPD řešila programovou část dohody, o níž bude rozhodovat ve vnitrostranickém referendu.

Ještě tvrdší byl dřívější Schulzův osobní přítel Sigmar Gabriel, který je nyní šéfem diplomacie a vicekancléřem dosluhující vlády. Vyjádřil lítost nad tím, jak málo už v SPD platí dané slovo. Byl to právě Gabriel, kdo loni odešel z postu předsedy sociální demokracie a uvolnil místo Schulzovi. Německá média spekulují o tom, že mu tehdy Schulz slíbil, že bude moci zůstat ministrem zahraničí, pokud znovu vznikne velká koalice. To se ale nestane. Gabriel nyní odřekl řadu termínů, které měl plánované jako ministr zahraničí.

Jednoznačně nejspokojenější jsou s koaliční dohodou politici Křesťanskosociální unie (CSU), jejíž předsednictvo ji dnes jednohlasně schválilo. Šéf strany a pravděpodobný příští ministr vnitra Horst Seehofer dal na tiskové konferenci v Mnichově najevo "nejvyšší spokojenost s rozdělením resortů". O jejich obsazení strana rozhodne 5. března.