EU násilím vnutí zemím V4 kvóty na migranty? Orbán běsní, Bruselu od plic vzkázal, co si o tom myslí

Premiér Orbán kritizuje belgického premiéra Charlese Michela, který řekl, že středoevropské země by měly být nuceny přijmout migranty. Michel listu Le Soir řekl, že státy visegrádské čtyřky (V4, tedy Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko), které „odmítají jednat solidárně" se zbývajícími členy Evropské unie, dostaly ultimátum: buď se v záležitostech migrační a azylové politiky dospěje ke shodě do červnového summitu EU, nebo se tam spor rozhodne prostou většinou. Šéf maďarské vládnoucí strany Fidesz to označil jako „vydírání ".

„Předsednictvo Fideszu projednalo slova belgického premiéra, že v případě potřeby donutí středoevropské země, včetně Maďarska, přijmout migranty," uvedl maďarský premiér ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích. „Podle jeho plánu se to stane v červnu na summitu premiérů v Bruselu. Naše předsednictvo se tomu ale postavilo: nemůžeme podlehnout vydírání. Pro nás je Maďarsko první. Budeme bojovat proti těm, kteří chtějí změnit křesťanskou identitu Maďarska a Evropy,“ burcuje Orbán.

„Maďarsko nikdy nepřijalo, ani nepřijme žádného migranta, který přijde nelegálně," prohlásil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v reakci na návrh belgického politika. Dodal, že komentáře belgického předsedy vlády jsou „šokující" a „pobuřující", protože „je to poprvé, kdy lidé v Bruselu otevřeně plánují prosazovat povinné přesídlovací kvóty násilím a zcela ignorovat vůli některých členských států EU.“

„Maďarsko nikdy nepřijalo a nikdy nepřijme ilegální přistěhovalce, bez ohledu na to, zda existuje nějaký tlak v tomto směru podél hranic nebo z Bruselu," prohlásil. S odvoláním na důsledky masové migrace z převážně muslimských zemí do Belgie, ministr zahraničních věcí Maďarska dodal: „Možná, že belgického premiéra netrápí, že v mnoha západoevropských městech existují no-go zóny, nebo že lidé s přistěhovaleckým původem v poslední době spáchali 27 teroristických útoků v Evropě. Ale země V4 to trápí, protože nechtějí žít na kontinentě, kde se hrozba terorismu stává každodenním jevem.“