Naprosto nepřijatelné? Ve Štrasburku se děly divoké věci. Snad to se to stane i u nás, doufá český europoslanec

O odvolání Poláka Ryszarda Czarneckého z vedení Evropského parlamentu informoval například europoslanec Jan Zahradil. „Dneska něco ke svobodě slova, nebo spíš svobodě politického projevu. Evropský parlament právě odvolal z funkce svého místopředsedu, Poláka Ryszarda Czarneckého z naší frakce,“ vysvětluje na videu europoslanec ODS.

Czarnecký přitom podle jeho slov neprovedl nic, co by bylo v rozporu s jeho mandátem europoslance. „Pan Czarnecki měl spor s jednou z jeho polských kolegyň z jiné strany, která kritizovala jeho vládu a jeho politickou stranu. A pak Czarnecki o ní řekl, že se chová tak trochu jako kolaboranti za druhé světové války,“ shrnul celý problém Zahradil.

Czarnecki z polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) označil europoslankyni Róžu Thunovou z polské opoziční strany Občanská platforma (PO) za "szmalcownika", což je polský výraz pro člověka, který za německé okupace nejprve vydíral skrývající se Židy a pak - když je obral o všechny peníze a cennosti - je udal. Polský odboj trestal tyto zrádce smrtí.

Podle Zahradila sice jde o příkré vyjádření, ale pokud se tím cítila polská poslankyně uražena, měla se podle něj domáhat satisfakce u polského soudu. Jenže do celé věci se vložil Evropský parlament. „Dali se dohromady eurolidovci, eurosocialisté, euroliberálové, eurozelení a eurokomunisté a rozhodli se, že si na nezávislý soud zahrají sami a že pana Czarneckého za tento politický výrok potrestají odvoláním z funkce,“ uvedl.

Podle něj za to může hned několik důvodů – například nálada, která v EU vůči Polsku a jeho vládě panuje, ale zároveň je to prý i důsledek příliš federalistických principů EU. „Takže tady došlo k politiky motivovanému útoku a podle mého názoru i k určitému útoku na svobodu slova a politického projevu. A myslím, že to je naprosto nepřijatelné,“ tvrdí Zahradil.

Naopak europoslanec Luděk Niedermayer Czarneckého odvolání ocenil. „Dnes jsme v parlamentu hlasy 447 poslanců zbavili funkce místopředsedy pana Czarneskiho, který svou kolegyni nazval nacistickou kolaborantkou. Zajímalo by mě, zda jsou takovýchto gest schopni poslanci u nás. Třeba teď v souvislosti s výroky pana Okamury ke koncentráku v Letech...“ uvedl na twitteru.

Podobně to vidí i další čeští zástupci. „Polský europoslanec Ryszard Czarnecki skončil jako místopředseda Evropského parlamentu @Europarl_CS. Za nevhodné výroky by se mělo platit,“ myslí si lidovecký europoslanec Pavel Svoboda. „#EP odvolal svého místopředsedu Ryszard Czarnecki, netajim se tim, ze jsem hlasovala pro jeho odvolání,“ přisadila si jeho stranická kolegyně Michaela Šojdrová.

Zahradilova slova mě zaskočila, přiznal Niedermayer

Niedermayer se také vyjádřil ke slovům Zahradila, která ho prý zaskočila. „Jistě, pan Zahradil je v Bruselu již dlouho, já krátce, ale jeden z nás, zdá se, nechápe, co že to parlament je. Pan Czarnecký se stal vysokým funkcionářem parlamentu proto, že ho frakce pana Zahradila jako vhodného navrhla a on velmi aktivně přesvědčil poslance, že bude dobrým, či aspoň přijatelným místopředsedou (i když já své pochyby, po návštěvy jeho kanceláře, která připomínala vnitřek vitríny fotbalového fanatika, měl),“ přiznal europoslanec.

Poukazuje na to, že šlo o ostrý urážlivý výrok, za který se neomluvil, což vedlo řadu poslanců k přesvědčení, že vhodným místopředsedou není. „Podpora byla dost silná na to, aby k hlasování v souladu s jednacím řádem došlo. A jako svého místopředsedu ho nechtělo 447 poslanců, výrazně více, než řád vyžaduje.“ uvedl.

„Co na tom je podle Zahradila nepřijatelné, bych rád pochopil. Že by to, že výrok pronesl (asi) doma? A proto bychom na to měli zapomenout, neboť "doma je doma". A mimo jiné, tam se taky na Brusel nadává, i když o pár set kilometrů dál se vystupuje poněkud jinak? A nebo, že by poslanci neměli mít právo třeba o tom, kdo je jejich místopředseda, rozhodnout? A když ho zvolí, nesmí ho odvolat?“ zajímá Niedermayera,

„Dlouholetý politik jako pan Zahradil snad chápe, že zde velká většina parlamentu (kdo jak hlasoval a proč, to nevím, pro mne bylo rozhodování jasné) projevila svou vůli dle pravidel, která o tom rozhodují. Jistě že to bylo politické rozhodnutí, co jiného by to mělo být. Z parlamentu pana poslance samozřejmě nevyloučila, pokutu mu neudělila, jen rozhodla, že takto si místopředsedu nepředstavuje. Pro pana Zahradila nepatřičné, podle mne normální a rozumné,“ dodal europoslanec.