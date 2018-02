Nejdelší podmořský tunel na světě? Už brzy má propojit dvě evropské země

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Helsinky - Nejdelší podmořský tunel na světě by měl stát kolem 20 miliard eur (půl bilionu korun). Spojí finské Helsinky s estonským Tallinnem a otevřen by mohl být do roku 2040.