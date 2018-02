Provoz na londýnském letišti zastavil nález bomby, je zřízena evakuační zóna

Letiště úřady uzavřely krátce před nedělní půlnocí a dnes brzy ráno byl přerušen provoz také na přilehlém úseku městské dráhy DLR.

"Po nedělním nálezu munice z druhé světové války v doku Krále Jiřího V. zůstává dnes ráno letiště uzavřeno," uvedl na twitteru ředitel letiště London City Robert Sinclair. Zrušeny jsou podle něj všechny lety, v okolí letiště byla zřízena evakuační zóna. "Vyzývám všechny pasažéry, kteří měli dnes letět, aby na letiště nepřijížděli a kontaktovali své aerolinky," dodal Sinclair.

Kromě letiště je od dnešního rána uzavřená také část městské dráhy DLR mezi stanicemi Pontoon Dock a Woolwich Arsenal. Evakuační zóna byla zřízena v okruhu 214 metrů.

Policejní pyrotechnici v průběhu dne půltunovou nálož odhrabávali ze dna řeky Temže nedaleko letiště a večer ji odvezli pod hladinou k jejímu kontrolovanému odpálení v moři. Evakuovaní obyvatelé se mohli večer začít vracet do svých domovů.

V úterý ráno by už měl být obnoven provoz v plném rozsahu. To už bude bomba po několikahodinovém přesunu bezpečně daleko a pravděpodobně již zneškodněna.

Kvůli nálezu bomby u letiště London City byl dnes podle stránek Letiště Václava Havla zrušen jeden let do Prahy s příletem ve 14:10 SEČ a jeden let z Prahy ve 14:50 SEČ.

Na zneškodnění bomby, kterou nalezli stavební dělníci při výkopových pracích, pracuje londýnská policie spolu s britským královským námořnictvem.