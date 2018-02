S islámem už jsme prohráli. Dánská ministryně pro přistěhovalectví pronesla hodně tvrdá slova

Støjbergová v interview mluvila o nové divadelní hře na náboženské motivy s názvem Kniha Mormonova, která se momentálně hraje v Kodani. Ve hře jeden z herců ukáže prstem k oblaze a říká: „Nyní pozvedni prst směrem k Bohu a proklej ta hloupá prasata." V jiné scéně je herec oblečen jako mormonský prorok Joseph Smith a má sex s žábou, aby se „uzdravil".

Přestože se hra mormonům vysmívá, v Dánsku nevyvolala žádné násilné reakce. Støjbergová poukazuje, že pokud by se v rámci teoretického experimentu zaměnila slova mormon a muslim, byl by výsledek zřejmě úplně jiný. „V Dánsku v roce 2018 je to nemyslitelné? Bohužel ano,“ posteskla si ministryně.

Støjbergová také popsala, co by následovalo. „Hysterické protesty kvůli zranění pocitů muslimů, demonstrace proti divadlu, vandalismus, herci a instruktoři by čelili výhrůžkám smrtí, taková hra by nikdy nemohla být odehrána,“ myslí si.



„Jsme v bodě, kdy jsme prohráli. Báli jsme se náboženských fanatiků, kteří nám vyhrožovali, až jsme ztichli. A ani jsme si to neuvědomili,“ tvrdí dánská politička. Jako další příklad Støjbergová zmínila muzeum Skovgaard, které v loňském roce uspořádalo výstavu o rouhačském umění. Z té byly vynechány karikatury proroka Muhammada. Důvodem prý bylo, že do výstavy nezapadaly a že „nesmíme zasahovat do pocitů náboženských lidí," říká Støjbergová.



„Kde jsou všichni lidé se 'správným postojem', když jde o pocity mormonů? Proč Politiken (dánské liberální noviny) nenapsaly skličující editorial o tom, jak hrozné je to, že se někteří lidé urážejí? Nezapomínejme na reputaci Dánska v zahraničí po tom, když bude taková zákeřná hra odehrána v jednom z předních světových divadel?“ spustila ministryně.



Podle Støjbergové je odpověď jednoduchá. „Mormoni nepoužívají zbraně a strach, když se urazí. Neohrožují své okolí. Nenechají divadlo lehnout popelem, nepálí dánskou vlajku,“ uvedla s tím, že satira proti náboženství by měla být stejná bez ohledu na náboženství. Podle ní existují velké rozdíly mezi těmi. kteří se cítí zraněni. Obzvláště když na jedné straně lidé nazývají islám „náboženstvím míru" a na straně druhé „používají zbraně, násilí a terorismus“.