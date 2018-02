Ve španělské Gironě začaly výslechy kvůli zásahu policie při referendu

Výslechy by měly trvat do poloviny dubna a celkem by při nich mělo vypovídat přes dvě stovky lidí. Před vyšetřující soudkyní dnes vypovídalo asi dvacet lidí, někteří si stěžovali na ponižující způsob výslechu. „Otázky prokuratury byly pokládány tak, jako by měly ospravedlnit jednání policie," řekl deníku La Vanguardia advokát Jordi Colomer. Podle něj se prokuratura snaží dokázat, že stěžující osoby bránily policii v práci.

Referendum 1. října uspořádala katalánská vláda přes zákaz z Madridu, podle něhož takové hlasování odporuje ústavě. Španělská vláda proto poslala do Katalánska několik tisíc policistů, kteří měli pokyn hlasování zabránit. Už před konáním referenda proto zabavovali volební materiál a v den hlasování pak bránili lidem v přístupu do volebních místností.

Některé místností ale zůstaly v den hlasování uzavřené, protože Madrid předtím pohrozil trestním stíháním starostům, kteří místnosti pro hlasování otevřou. Někteří Katalánci proto v předvečer referenda obsadili některé volební místnosti.

Zásah španělské policie při referendu si podle závěrečné zprávy katalánského ministerstva zdravotnictví vyžádal 1066 zraněných, kteří vyhledali ošetření v nemocnici. Valná většina zranění (886) byla lehká, nicméně sedm lidí bylo zraněno vážně. Například katalánský hudebník Roger Espaňol přišel při zásahu gumovým projektilem o oko, přitom používání gumových projektilů má v Katalánsku místní policie zakázáno, španělská policie ale takové projektily používat může.

„Ptali se mě, jestli jsem bránila policii v její činnosti. Řekla jsem, že ne, samozřejmě že ne, jak bych mohla bránit armádě zuřivců, kteří rozbili čtvery dveře," popsala události z 1. října Katalánka Anna.

„Bylo nás asi 50 lidí a přijelo 20 dodávek španělských policistů, pokud se chtěli dostat dovnitř (do volební místnosti), nemuseli k tomu použít takovou sílu, jejich jednání bylo neadekvátní," řekl Mireia Ripollová k zásahu policie v obci Sant Julia de Ramis (provincii Girona). Tam španělská policie kladivem rozbila skleněné dveře, aby se dostala do volebních prostor, kde měl hlasovat tehdejší katalánský premiér Carles Puigdemont. Ten kvůli tomu nakonec volil v jiném místě.

Španělští policisté bránili v hlasování také lidem v Barceloně, na rozdíl od katalánské policie, která se snažila situaci uklidnit a která je nyní vyšetřována kvůli údajné pasivitě při referendu.