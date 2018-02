Zdanění nevěstinců, nebo trest pro země, které nechtějí migranty. Co slibují italské strany voličům?

Dle průzkumů to vypadá, že volby budou těsné. O vítězství se utkají v současné době vládní Demokratická strana (PD) premiéra Mattea Renziho, středo-pravicová koalice Silvia Berlusconiho a populisté z Hnutí pěti hvězd. Zdá se, že ať zvítězí kdokoliv, nebude mít dost sil k vytvoření stabilní vlády. Jakými sliby si ale strany chtějí získat voliče?

Silvio Berlusconi by se rád vrátil do velké politiky. A cítí, že příležitost by mohl dostat již teď v březnu. Pro volby proto sestavil velmi líbivý program. Italům slibuje například snížení daňové zátěže a to v takové výši, že se ekonomové obávají masivních výpadků v příjmech státního rozpočtu.

Bývalý premiér ale nabízí i mnohem neotřelejší nápady – Italové by například mohli přivézt svého domácího mazlíčka k veterináři zdarma každý 15. den. Kde by chtěl Berlsuconiho blok získat peníze na realizaci slibů? Například legalizací a následným zdaněním prostituce. „Nechme znovu otevřít nevěstince a vybírejme v nich daně, jako to dělají v každé civilizované zemi.“ nechal se slyšet jeden z představitelů koalice.

Vládní PD chce omezit počet migrantů, kteří přicházejí do Itálie. Premiér Renzi by to chtěl osobně vyjednat se zeměmi, ze kterých uprchlíci přicházejí. Na druhou stranu by ale prosazoval větší přerozdělení uprchlíků v rámci EU.

Chce třeba, aby unie přestala posílat peníze z fondů do zemí jako Polsko nebo Maďarsko, protože tyto nechtějí přijmout z Itálie žádné uprchlíky. Berlusconiho aliance je oproti tomu pro návrat hraničních kontrol a ještě přísnější omezení počtu příchozích. Hnutí pěti hvězd pak prosazuje masivní nárůst počtu policistů.

Co se týká vztahu k EU, vládní PD by ráda prosadila existenci tzv. evropského ministra financí. To je chápáno jako další krok směrem k eurofederalismu. Berlusconiho blok je také spíš proevropský, zatímco Hnutí pěti hvězd je silně euroskeptické. Prosazuje tak například návrat před Maastrichtskou smlouvu. To by vývoj unie vrátilo někam na počátek 90. let.