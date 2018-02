Zůstat v Evropě za každou cenu: Africký migrant využil 19 falešných identit, aby se vyhnul deportaci

Tunisan Fathi Ben M. byl zatčen v prosinci za prodej drog na varšavském mostě v Berlíně. Jenže později byl propuštěn, protože policie neměla žádný soudní příkaz, díky kterému by ho mohla držel ve vazbě. Celé roky se 43letému muži dařilo unikat policii a vzdorovat deportačním příkazům.

Jenže se zdá, že klec přeci jen spadla. Minulý víkend byl Tunisan znovu zatčen policií – a ta tvrdí, že tentokrát bude definitivně deportován,píše deník Berliner Zeitung.

Fatih Ben M. přišel do Německa nelegálně v roce 2014 a byl převeden do Budyšína v Sasku. Během posledních několika let se Tunisanovi podařilo zmizet z radarů úřadů, čtyřikrát uniknout deportaci a nakonec se dokonce přesvěhoval do Berlína.

Poté, co byl v prosinci propuštěn policií v Berlíně, Sasko varovalo, že migrant může mít vazby na radikální islámské extremisty a že tak představuje potenciální nebezpečí pro celou zemi.

I když se později toto podezření ukázalo jako nepravdivé, to, jak neúspěšný tuniský žadatel unikal pozornosti úřadů bylo srovnáváno s jiným Tunisanem a islamistickým teroristku Anisem Amrim, který v prosinci roku 2016 zaútočil na berlínském vánočním trhu. Při útoku zemřela i jedna Češka.