Gabriel popichuje Trumpa: Němci si už nejsou jistí, zda poznávají Ameriku

Gabriel poznámkou o tweetech zjevně narážel na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zavzpomínal na zásadní roli, kterou pro vývoj Německa po druhé světové válce USA sehrály. Právě od nich se totiž spolková republika naučila o výhodách demokracie, vlády práva, multilateralismu nebo svobodného obchodu.

Možná právě to podle něj vysvětluje, proč si dnes Němci nejsou jisti, jestli Ameriku ještě poznávají. "Jsou to činy, jsou to tweety, jsou to slova, co máme sledovat, abychom poměřovali Ameriku?" ptal se Gabriel.

Zdůraznil, že úzké spojenectví mezi Spojenými státy a Evropou je cestou, jak zachovat stávající architekturu mezinárodního uspořádání. Zásadní je také jednota Evropské unie, kterou podle něj Rusko a Čína rády testují. "Nikdo by se neměl pokoušet rozdělovat Evropskou unii, ne Rusko, ne Čína, ale také ne Spojené státy," prohlásil.