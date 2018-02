Co se to děje v Maďarsku? Sorosovi lidé varují před katastrofou, Orbán mluví o potlačení migrace

Babiš byl veden jako agent StB oprávněně. Co je vlastně v jeho spisu?

Návrh zákona je součástí antiimigračního úsilí předsedy vlády Viktora Orbana, který se nedávno zaměřil na amerického finančníka a filantropa maďarského původu George Sorose, který se proslavil například díky své nadaci Open Society.

Skupiny bojující za lidská práva naznačují, že návrh je poslední snahou nacionalistické vlády podkopat občanskou společnost, demokratické hodnoty a omezit kritické hlasy před volbami, které se mají konat 8. dubna. Očekává se, že Orbánova vládnoucí strana Fidesz potřetí v řadě vyhraje.

Návrh zákona uvádí, že nevládní organizace, které „sponzorují, organizují nebo jinak podporují vstup nebo pobyt státních příslušníků třetích zemí přes bezpečné třetí státy za účelem zajištění mezinárodní ochrany" se považují za organizace podporující migraci. Definice zahrnuje také organizace, které se zabývají advokátními činnostmi, nabírají dobrovolníky a vyrábějí a distribuují informační materiály.

Podle zákona by tyto organizace měly být schváleny maďarským ministrem vnitra, který by jim mohl odmítnout udělit povolení, kdyby je považoval za „národní bezpečnostní riziko". Návrh zákona by také ukládal 25% daň na zahraniční dary nevládním organizacím, které pomáhají migrantům v Maďarsku. Pokud organizace nedodrží podmínky, mohou jim maďarské úřady uložit pokutu a případně je i rozpustit.

Vláda tvrdí, že cílem zákona je odvrátit nelegální přistěhovalectví, které podle Orbána narušuje evropskou identitu a bezpečnost a které je podle něj prosazováno Sorosem a organizacemi, které jsou částečně financovány z jeho nadací.

Zákon by se dotkl také aktivistů, kteří podporují migraci, nebo jejichž přítomnost a činnost je v rozporu s „maďarskými národními bezpečnostními zájmy". Jich by se dotkly omezující příkazy, které jim brání v přístupu k vnějším hranicím EU v Maďarsku. Jakýkoli cizí státní občan, o kterém se ví, že podporuje migraci, by mohl být z Maďarska zcela vykázán.

Orbánova vláda podle serveru také pokračuje v mediální kampani proti Sorosovi a tvrdí, že židovský podnikatel, který se narodil v Maďarsku, chce „přesídlit miliony lidí z Afriky a Středního východu".

„Navrhované zákony se netýkají George Sorose a nadace Open Society," uvedla v minulém měsíci Sorosova nadace, když se objevily zprávy o plánovaném zákoně. „Jejich cílem je kriminalizovat občanskou společnost a uvalit stigma na poslední zbývající nezávislé hlasy v Maďarsku, které nejsou kontrolovány vládnoucí stranou, A to tři měsíce před parlamentními volbami," uvádělo se ve zmíněném prohlášení.

Maďarsko již minulý rok zpřísnilo pravidla týkající se nevládních organizací. Evropská komise uvedla, že právní předpisy porušily pravidla EU a obrátila se kvůli Budapešti na Evropský soudní dvůr. Lidskoprávní organizace Amnesty International ve středu 14. února označila návrh zákona za „hluboce znepokojující a neoprávněný útok na občanskou společnost".

„Ve skutečnosti nemají tyto návrhy nic společného s ochranou národní bezpečnosti nebo hranic a lidmi, kteří jiným lidem v nouzi pomáhají a odváží se zvýšit jejich hlasy," říká ředitel organizace Gauri van Gulik.

Viktor Orbán ve svém vystoupení před svou stranou ve středu uvedl, že otázkou je, zda po volbách bude mít země nezávislou vládu, nebo takovou vládu, kterou bude možné vydírat. „Vláda, která může být vydírána, se vzdá národní národní nezávislosti a změní Maďarsko na přistěhovaleckou zemi," uvedl Orban podle provládního deníku Magyar Idok. Orban také dodal, že zahraniční hospodářské a politické zájmové skupiny vedené Georgem Sorosem chtějí v Maďarsku mít slabou a snadno vydíratelnou vládu.