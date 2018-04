Svět drsně kritizuje Česko: Nejhorší v Evropě, Brusel je kvůli němu v pohotovosti, investoři se bojí

Reportér DW Rob Cameron popisuje situaci v Praze jako „politické předpeklí“. Andrej Babiš jasný vítěz voleb se chce spojit s radikály z obou stran politického spektra. Ti mu mají zajistit klidné vládnutí. To se nelíbí mnoha lidem a považují to za nebezpečí pro demokracii. Proto se v Praze v poslední době často protestuje. Úspěch v posledních volbách slavili především euroskeptici.

Největším prosazovatelem odchodu z EU je prý strana SPD, která prosazuje i konání referend. V tom by podle redaktora DW EU, Češi volili nepochybně odchod České republiky z Evropské Unie. Češi jsou, dle DW, známí svojí skepsí vůči Evropské unii a dávají ji často najevo. Především se jim nelíbí tlak na přijímání uprchlíků, přijímání norem a „bruselský diktát“ kolem názvů místních potravin a zásahů do vnitřních věcí České republiky.

„No jo no. Jsme tam. Nevím, jestli je to dobrý. Padesát na padesát,“ tvrdí v další reportáži DW, muž z Benešova. Další je ráznější a má jasný názor, „Myslím si, že to pro nás asi dobrý není. Bylo by nám líp bez Evropské unie.“

DW navštívila i benešovskou továrnu BAEST, Machines & Structures, a.s. Ta má zisk 40 milionů eur a 40% její výroby, tedy ocelových konstrukcí, nádrží, sil a zásobníků, nádrží na naftu a benzín jde do Evropské unie. Podle DW, by opuštěná EU bylo pro ní noční můrou. „Jsme plně integrováni do evropského systému a máme z toho mnoho benefitů. Daleko více než je z členství mínusů,“ říká František Kulovaný, ředitel BAESTU.

Nad Czexitem projevují obavu především firmy. Podle průzkumu 83% zahraničních investorů a 65% českých firem má z opuštění EU obavu a 23% by Českou republiku po czexitu opustilo, píše The Express. „Chceme brzy jasně proevropskou vládu,“ říká předseda Česko-německé obchodní komory Michael Kruger, „ Pokud taková vláda v dohledné době nevznikne, bude se tato debata protahovat, a nejistota bezvládí otráví celou ekonomiku.“ The Express podotýká, že Česká republika je na vývozu do EU zcela závislá.

Velká kritika se na Českou republiku snesla již v lednu po znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem. Süddeutsche Zeitung například napsal, že Zeman je „protievropský populista, který vede zemi mentálně na Východ“. BBC pak označila Zemana za „proruského a proti imigračního“. Brusel má prý z vývoje v zemi velké obavy.

Češi patří k vůbec nejvíce euroskeptickým národům. Podle posledního výzkum veřejného mínění z roku 2017 je spokojeno s EU v České republice pouze 32% obyvatel. Jejím institucím nevěří více než polovina lidí. Překvapivě, o tom, že by Česká republika měla zůstat v EU je přesvědčeno 60% lidí.