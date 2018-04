Vévodkyně Kate porodila. Třetí dítě je chlapec

Manželku britského prince Williama Kate převezli dnes ráno do porodnice, kde přivedla na svět třetího potomka. Chlapec se narodil v 11:01 na svátek patrona Anglie svatého Jiří. Čerstvě narozený princ váží 3,8 kilogramu a u porodu byl přítomen i otec William, ačkoliv je to v královských kruzích nezvyklé.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.