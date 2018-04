William a Kate ukázali světu novorozeného syna

Kate i s novorozenětem ještě dnes večer porodnici opustili. Vévodkyně a její manžel zamávali novinářům a zastavili se na schodech, aby mohli fotografové pořídit pár snímků.

Here he is! Our new baby prince! #RoyalBaby pic.twitter.com/6EMjwVnOxO

The Duke and Duchess of Cambridge show off new son outside London hospital https://t.co/lGZ2YAK7um #royalbaby pic.twitter.com/RpcFMzIFNr