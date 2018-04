Rýsuje se v Itálii vláda? Fico to prověří

"Ihned se pustím do práce," řekl po podvečerní schůzce s Mattarellou Fico, který je členem M5S. Koalice této nejsilnější strany z březnových voleb by měla s PD v 630členné poslanecké sněmovně 333 křesel. Demokratická strana po volebním neúspěchu uvedla, že chce zůstat v opozici, avšak jedno křídlo strany je přístupné dialogu s M5S. Fico prohlásil, že bude nejdůležitější "začít od témat, která jsou v zájmu státu".

Předseda PD Matteo Orfini hned reagoval, že pro politickou dohodu mezi jeho stranou a M5S "nejsou podmínky". "Samozřejmě Fica uctivě a pozorně vyslechneme, z úcty k němu a k funkci, kterou zastává. Můj názor ale zůstává takový, jaký byl v minulých dnech: byli jsme, jsme a zůstaneme alternativou k ´pěti hvězdám´, co se týče politické kultury, programu i představy o demokracii," řekl.

Minulou středu pověřil prezident Mattarella předsedkyni senátu Elisabettu Casellatiovou (FI) zprostředkováním rozhovorů mezi M5S a středopravou koalicí vedenou stranami Liga a Vzhůru Itálie (FI), která ve volbách 4. března zvítězila. Jednání ale skončila bezvýsledně.

M5S se nechalo slyšet, že je ochotné pracovat s Ligou, nikoli však s FI bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. Lídr Ligy Matteo Salvini proto vyzval Berlusconiho a šéfa M5S, aby se "přestali hádat". Má za to, že "kdyby všichni slezli ze svých piedestalů a mluvili o věcech, nikoli o jménech", měla by Itálie "za několik dní vládu, která by vydržela pět let".

M5S i středopravý blok zůstaly v parlamentních volbách daleko za výsledkem zaručujícím ve sněmovně většinu a za současného vývoje Mattarellovi rychle ubývají možnosti, napsala agentura Reuters. Pokud veškeré koaliční rozhovory selžou, mohl by se prezident pokusit o sestavení úřednické vlády s omezenými pravomocemi, která by zajistila reformu volebního zákona a připravila zemi na předčasné volby na jaře příštího roku. Poslední možností hlavy státu je vyhlásit předčasné volby na podzim.