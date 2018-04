Co říkají vědci o lidské populaci? Asie a Afrika roste, Rusko vymírá, Nigérie předstihne USA

Slovensko: nejvíce odhalených případů práce načerno za pět let

Kolik vlastně žije na Zemi lidí? Ani sama OSN si není přesně jistá, zda se jí podařilo započítat obyvatele i z těch nejodlehlejších koutů planety. Podle jejích údajů ale žila na Zemi v roce 1800 přibližně 1 miliarda lidí. V roce 1927 to byly již 2 miliardy. Roku 1987 dosáhlo lidstvo pěti miliardové mety. A nyní? Zhruba 7,5 miliardy.

Z údajů plyne, že se světová populace zvýšila o více než 600% za poslední dvě staletí. A počet lidí dále stoupá. Každou minutu se na Zemi narodí 250 novorozeňat. Vědci předpovídají, že kolem roku 2100 bude na naší planetě žít 11 miliard lidí.

Zajímavostí je, že mezi novorozeňaty mají výrazně na vrch chlapci. Těch se rodí každoročně víc než dívek již od roku 1960. Například v Asii a Východní Evropě tak „chybí“ více než 117 miliónů dívek.

Kde roste populace nejrychleji a kde naopak nejpomaleji? Nejrychleji lidé přibývají v Africe a Asii. V roce 2050 bude 15 z 20 nejlidnatějších zemí právě na těchto dvou kontinentech. V roce 2100 bude celá čtvrtina obyvatel Země (zhruba 4 miliardy) žít v Africe. Nejpomaleji pak populace roste (nebo dokonce přímo klesá) v Japonsku a Rusku.

V roce 2050 bude nejlidnatější zemí na světě Indie. Na druhém místě bude Čína. Třetí bude s odstupem Nigérie a těsně za ní budou čtvrté Spojené státy. To souvisí i s tím, jak se ve vyspělých zemích prodlužuje průměrný věk dožití. Již ve třiceti zemích světa dosahuje přes 80 let. Jedničkou je v tomto směru Japonsko s údajem lehce nad 83 let. Těsně druhé je Švýcarsko s věkem přes 82,5 roku.

Těsně pod osmdesátkou se zastavily Spojené státy, průměrný věk dožití je zde 79 let. O deset let méně se pak v průměru dožívají Rusové (69 let). Na samém chvostu žebříčku je pak Středoafrická republika. V ní lidé v průměru umírají rok před padesátkou.