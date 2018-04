Únos vietnamského funkcionáře? V Německu začal soud, v kauze figuruje i Česko

Chorvatsko opět buduje most na Pelješac, Bosna protestuje

Thanh byl unesen 23. července v centru Berlína společně s jednou ženou, která ho doprovázela. Později se objevil ve Vietnamu, kde byl v lednu odsouzen k doživotnímu trestu za zpronevěru. Hanoj tvrdí, že se podnikatel a funkcionář, který předtím v Německu usiloval o azyl, do země vrátil dobrovolně. Berlín to rezolutně odmítá.

Německé nejvyšší státní zastupitelství, které mělo případ na starosti, dospělo k tomu, že do únosu byla zapojena vietnamská tajná služba i velvyslanectví asijské země v Berlíně. Německá diplomacie tehdy incident označila za bezprecedentní porušení německého i mezinárodního práva a vyhostila kvůli němu jednoho diplomata a jednoho zpravodajce působícího na vietnamském velvyslanectví.

Long N. H., který měl trvalý pobyt na území České republiky, si podle obžaloby v Praze loni 18. července půjčil auto, které bylo použito ke sledování Thanha. O dva dny později - 20. července - si zase pronajal mikrobus značky Volkswagen, s nímž dorazil z Prahy do Berlína. O tři dny později byl právě do tohoto mikrobusu Thanh za bílého dne natlačen a odvezen na vietnamskou ambasádu v Berlíně. Odtud byl později dopraven do Vietnamu.

Long N. H., který byl v srpnu zadržen v Česku a posléze vydán do Německa, se kvůli svému podílu na únosu musí nyní před soudem zpovídat z výzvědné činnosti a z napomáhání k omezení svobody, za což mu hrozí několikaleté vězení.