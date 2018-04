U Norimberka bouralo auto s Čechy. Jedna žena zemřela, čtyři lidé byli zranění

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Policie uvedla, že nehoda se stala krátce před třetí hodinou. Volvo s českou poznávací značkou zatím z neznámých příčin narazilo zezadu do nákladního vozu a poté do středových svodidel. Žena zemřela na místě, dvě děti a řidič s manželkou byli dopraveni do nemocnice s těžkými zraněními.

Server bavorského rozhlasu uvedl s odvoláním na policii, že v osobním autě s českou poznávací zřejmě jela slovenská rodina a že i nákladní vůz byl český. Místo nehody bylo několik hodin uzavřeno.