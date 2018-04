EU došla trpělivost? Proti migrantům může zakročit hrubou silou

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Evropská komise zastává názor, že by policiím v členských státech EU mělo být umožněno, aby snímaly otisky prstů i dětským migrantům, kteří jsou starší než 14 let. Policisté by k tomu mohli použít i násilí. Podle některých názorů je toto opatření nutné a poslouží ke zvýšení evropské bezpečnosti.

Aktivisté a někteří politici jej ale odmítají. Tvrdí, že takový postup je nehumánní a děti jím budou traumatizovány. O návrhu se teď mezi sebou radí Evropská komise, Rada EU a Evropský parlament. Původní návrh pochází již ze září 2017 a další kolo vyjednávání je naplánováno na dnešek.

Obhájci návrhu mimo jiné argumentují tím, že pomocí odebraných otisků by bylo možné například spojit rodiny, jež se musely během cesty do Evropy rozdělit. Problémem také je, že řada dětských uprchlíků bývá po cestě unesena zločineckými gangy. Podle Europolu potkal takový osud za poslední 3 roky více než 10 000 dětí.

Někteří činitelé ale takové řešení odmítají. "Tyto děti musíte nejdříve naučit věřit autoritám. Musejí se cítit bezpečně. S tím vám použití násilí rozhodně nepomůže." tvrdí lidskoprávní aktivistka Delphine Moralisová. "Je to ale pořád lepší návrh, než předchozí, ten chtěl takto postupovat i vůči šestiletým dětem." řekla pro Politico.eu europoslankyně Anna Maria Corazza Bildtová.

V návrhu stojí, že násilí by mohlo být vůči dětem použito "v krajním případě a v souladu s národním právem daného státu". Dětští uprchlíci mezi 6 a 14 roky by mohli otisky prstů poskytnout dobrovolně. Podle mluvčí Evropské komise musí snímání otisků probíhat "s plným respekt k dítěti a v souladu s jeho nejlepšími zájmy".