Pikantní kauza: Žena bojující proti deportaci migrantů byla znásilněna dvěma afghánskými teenagery

Dva osmnáctiletí Afghánci byli odsouzeni za brutální znásilnění Švédky, která bojovala proti deportaci afghánských migrantů. Ke znásilnění a sexuální napadení ženy ve věku kolem 40 let došlo 26. prosince 2017, když se oběť setkala s mladými Afghánci v blízkosti hotelu ve městě Ljungby.

Muži později identifikovaní jako Anwar Hassani a Fardi Hesari mluvili s ženou, která se o ně zajímala, když se dozvěděla, že pocházejí z Afghánistánu. Švédka jim vysvětlila, že je členkou skupiny, která bojuje proti deportaci migrantů ze Švédska. Všichni tři se pak přesunuli do bytu migrantů, aby si dali drink.

Žena vypověděla, že po vykouření pár cigaret upadla, udeřila se do hlavy a tak si lehla na matraci na podlaze, protože měla závrať. Právě v tu chvíli začal podle policie Anwar Hassani ženu obtěžovat. Oběť uvedla, že se jí Hassani začal dotýkat ona ho odmítla slovy: „Nechci to, nechci.“ On si na ni přesto lehl a sundal si džíny.

Navzdory tomu, že Hassanimu řekla, že nemá zájem o pohlavní styk, ji afghánský mladík sexuálně napadl a znásilnil. Ptal se jí, proč by s nimi šla, kdyby neměla zájem o sex, uvedl deník Daily Mail. Několikrát prý ženu také vyzýval, aby byla potichu.

Hassani se po aktu podle policie zeptal Hesariho: „ Ty ji neznásilníš?" Obviněný Hesari sice oběť neznásilnil, ale osahával ji, když masturboval. „Když Hassani pronikl do konečníku oběti, žena začala křičet bolestí a Afghánci zastavili útok", píše deník. „Cítila jsem nesnesitelnou bolest,“ uvedla žena.

Poté jí mladíci pomohli se obléct, takže žena byla nakonec schopna popadnout bundu a boty a utéct pryč. Hassani podle jejích slov běžel za ní a „nabídl, že ji vezme na večeři". Žena ale odešla a zavolala sanitku, která je odvezla do blízké nemocnice. Zdravotnický personál uvedl, že žena byla „velmi šokovaná“ a ve „stavu akutní krize“. Oběť u soudu vypověděla, že se dodnes potýká s problémy se spánkem a dalšími duševními následky.

Oba muži byli odsouzeni za sexuální trestné činy, zatímco Hassani dostal za znásilnění trest odnětí svobody na 15 měsíců a pokutu ve výši 134 990 švédských korun (asi 329 tisíc českých korun), Hesari byl odsouzen na tři měsíce. Navíc musí zaplatit pokutu 23 990 švédských korun (58 tisíc korun). Hassaniho po odpykání trestu čeká deportace, po které bude mít na deset let zakázán návrat do Švédska.