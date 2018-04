Kauza znásilnění otřásá Španělskem, ženy mají strach. Vyspělá země EU je jako Indie?

Kriminalita migrantů? Mladí Afričané nemají co ztratit a dělají problémy, varuje šéf policie

Millettová vysvětluje, jak se některé španělské regiony v poslední době změnily. Například Andalusie ještě před lety patřila k nejchudším autonomním společenstvím s výrazně maskulinní kulturou, ale nyní se z ní stal prosperující a moderní region, v němž se ženy běžně podílejí na vládě.

Machismus však úplně nevymizel. Za svého života narazila Milletová například na problém v hotelu, kde se chtěla ubytovat, ale zdejší personál, který byl ještě navíc pod vlivem alkoholu, ji odmítl ubytovat. Recepční s ní vůbec nemluvil a po naléhání se odebral do baru. Tam jej Milletová následovala. Poté, co se však dostala do prostředí, kde byli pouze muži sledující fotbalový zápas, raději odešla, protože cítila, že se stává středem nežádoucí pozornosti.

Pak jí ale přispěchaly tři ženy a nakonec se jim navzájem podařilo domoci se svých práv. Pokoj nakonec dostala a se dvěma novými kamarádkami se vydala na večeři. Milletová řekla, že byly velmi příjemné, a že z nich bylo cítit sebevědomí. Měly také vysokoškolské tituly.

Obecně vzato lze říci, že se Španělsko v posledních desetiletích výrazně změnilo, a že navzdory všem problémům, jimž čelí, se jedná o vyspělou zemi, kde se ženy běžně zapojují do veřejného dění.

Při příležitosti Mezinárodního dne žen se v ulicích španělských měst shromáždily miliony Španělek, které vyšly manifestovat za svá práva, čímž také výrazně změnily stereotypní pohled na tuto zemi, jíž si většina lidí spojuje s machistickou kulturou. Ta je však typická spíše pro některé latinskoamerické země a obecně se má vzato, že práva žen ve Španělsku jsou na docela slušné úrovni.

I proto rozsudek španělského soudu ve věci znásilnění osmnáctileté dívky pobouřil značnou část veřejnosti. V odůvodnění totiž navíc stojí, že se nejednalo o znásilnění, nýbrž pouze o obtěžování. Millettová však připomněla, že tomu tak nebylo, a že i podle policejní zprávy došlo k jasnému naplnění skutkové podstaty trestného činu znásilnění.

V policejní zprávě, s níž seznámila Millettová britskou rozhlasovou stanici BBC, totiž jasně stojí, že byla poškozená zavlečená do postranní ulice, kde jí obklopila skupina pěti mužů, kteří z ní strhali veškeré šatstvo, a pak na ní proti její vůli vykonali nechráněný pohlavní styk.

Millettová dále podotkla, že si muži tento ohavný čin ještě natáčeli na mobilní telefon, a pak jej následně zveřejnili na sociálních sítích. Když skončili, tak poškozené ještě odcizili její telefon. Vzhledem k tomu, co zažila, je až zázrak, že našla odvahu vše nahlásit.

"Dotyčná slečna projevila velkou dávku odvahy. O to víc mě zklamalo soudní rozhodnutí, protože může jiné ženy naopak odradit od toho, aby útok nahlásily s tím, že to stejně nemá žádný smysl," řekla Millettová.

"Co mám říct svým dcerám? Že pokud se jim něco takového stane, mají zůstat pasivní, protože jinak jim hrozí třeba i smrt?," zeptala se španělská novinářka Luz Sánchez-Mellado pracující pro místní deník El País.

Millettová v závěru svého rozhovoru ještě dodává, že soudci postupovali skutečně neeticky, když navrhovali zprostění v celém rozsahu viny, pokud šlo o sexuální nátlak, protože se podle nich jednalo pouze o neškodné harašení.