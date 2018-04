Mayová, Macron a Merkelová brání jadernou dohodu s Íránem, Trump šponuje svět

Kriminalita migrantů? Mladí Afričané nemají co ztratit a dělají problémy, varuje šéf policie

Íránský prezident Macronovi zopakoval, že v žádném případě nebude jednat o změně dohody, kterou Teherán uzavřel se světovými mocnostmi v roce 2015. Oba se shodli, že ustanovení dohody budou zachována. Ve více než hodinovém rozhovoru Macron podle Elysejského paláce navrhl, aby se diskutovalo i o íránských balistických raketách, o jeho jaderném programu po roce 2025 a o roli Íránu v krizi na Blízkém východě.

O jaderné dohodě s Íránem hovořila o víkendu s Macronem telefonicky i britská premiérka Mayová, které na toto téma po telefonu diskutovala i s německou kancléřkou Merkelovou. "Hovořili o důležitosti íránské jaderné dohody jako o nejlepším způsobu, jak zabránit tomu, aby měl Írán jadernou zbraň," uvádí se v prohlášení úřadu britské premiérky. "Shodli se, že existují důležité otázky, které dohoda nepokrývá a o nichž je třeba hovořit, jako například o balistických střelách či o tom, co se stane, až platnost dohody vyprší," píše se také v tiskové zprávě.

V oddělených telefonátech Mayové s Macronem a s Merkelovou se politici také shodli, že budou nadále úzce spolupracovat mezi sebou i s USA na tom, jak řešit řadu výzev, které Írán může představovat.

Dohodu s Íránem uzavřely světové mocnosti (Rusko, Čína, Německo, Británie, Francie, EU a USA) v roce 2015 ještě za předchozího prezidenta Baracka Obamy. Současný prezident Donald Trump ji kritizuje a zvažuje za USA její vypovězení navzdory nesouhlasu ostatních signatářů. Trump by měl rozhodnout do dvou týdnů.

Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton dnes v rozhovoru s televizí Fox News řekl, že americký prezident se ještě v této věci nerozhodl. Podle Boltona Trump promýšlí návrh, s nímž přijel tento týden do Bílého domu prezident Macron. Francouzský prezident podle agentury AFP navrhl zachovat současnou dohodu jako jeden ze čtyř pilířů budoucího dokumentu. Další pilíře by se měly týkat období po roce 2025, kdy některá ustanovení dosavadní dohody vyprší, a také by se měly týkat balistických raket.

S Trumpem tento týden hovořila v Bílém domě i Merkelová, která poté na společné tiskové konferenci uvedla, že dohoda s Íránem není dokonalá. Nicméně také zdůraznila, že dohoda je pro Evropu důležitá.