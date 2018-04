Syrský migrant znásilnil ve Švédsku dívku (12). Nevěděl jsem, že je to nelegální, hájí se

Kriminalita migrantů? Mladí Afričané nemají co ztratit a dělají problémy, varuje šéf policie

Sedmnáctiletý, který byl novináři identifikován jako žadatel o azyl ze Sýrie, údajně dvakrát v jeden den znásilnil dvanáctiletou dívku. Tento týden byl odsouzen okresním soudem v Uddevalle k šestiměsíčnímu pobytu v zařízení pro péči o mládež a pokutě ve výši 140 000 švédských korun (asi 340 tisíc českých korun), informoval deník Expressen.

Podle švédského novináře Joakima Lamotte z deníku Aftonbladet migrant, který přišel do Švédska v roce 2014, prohlásil, že nevěděl, že je nelegální mít sex s dívkou mladší 15 let. Tvrdil také, že oběť mu řekla, že má 14 let.

Dvojnásobné znásilnění ale nebylo jediné, čím se mladý Syřan provinil. Byl odsouzen také za nezákonné vyhrožování, ohrožování úředníků a drogové trestné činy. Advokát mladého migranta v reakci na rozsudek uvedl, že stále zkoumá podrobnosti, a zatím se nerozmyslel, zda se proti rozhodnutí odvolá.

Zpráva přišla jen několik dní poté, co byl afghánský migrant ve městě Ljungby odsouzen za znásilnění a sexuální napadení aktivisty bojující proti deportacím migrantů.

Zatímco někteří zdůrazňují, že migranti tvoří velkou část podezřelých ze znásilnění, švédská vláda se zdráhá zveřejnit statistiky o etnickém nebo migračním pozadí podezřelých z trestné činnosti.

Švédský ministr spravedlnosti Morgan Johansson dokonce dokonce navrhl cenzurovat internetové stránky soudního vyhledávače Lexbase, protože někteří používali službu k identifikaci původu podezřelých z trestné činnosti.